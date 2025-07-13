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大陸 大陸焦點 特派現場

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

▲▼大陸的廉價手機殼鉛含量超標30倍，長期接觸會慢性中毒。（圖／翻攝自微博／看看新聞KNEWS）

▲大陸的廉價手機殼鉛含量超標30倍，長期接觸會慢性中毒。（圖／翻攝自微博／看看新聞KNEWS，下同）

文／CTWANT

大陸部分電商平台上，銷量名列前茅的「9.9元包郵」手機殼的評論中，有不少消費者反映「新殼拆封後立即散發濃烈的塑料味」，且當手機發熱時，刺鼻的味道更明顯。對此，專家示警，這很有可能是有毒有害物質超標的信號！

《羊城晚報》報導，浙江省市場監督管理局曾對20款手機殼進行檢測，發現部分低價手機殼的鉛含量超出國家標準上限30倍。鉛含量超標，不僅對人體細胞有害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。一些廉價手機殼，甲醛、苯系物超標，並伴有刺鼻氣味，長期接觸則會引發慢性中毒。

專家表示，選購手機殼應優先選擇液態矽膠或TPU材質，認明3C認證、執行國標《手機殼套通用技術要求》的產品。避免購買外觀花哨、價格過低的「三無」產品。新殼使用前可用清水沖洗，並通風放置1週，且建議定期更換。別讓幾塊錢的手機殼，成為影響健康的大麻煩。

專家指出，目前手機殼未被列入強制性認證商品目錄，大量「三無」產品（無廠名、無質檢、無標準）通過電商管道流入市場。消費者僅憑網頁圖片難以判斷材質優劣，部分商家還透過環保材料、無毒無味等虛假宣傳誤導消費者。

▲▼大陸的廉價手機殼鉛含量超標30倍，長期接觸會慢性中毒。（圖／翻攝自微博／看看新聞KNEWS）

手機殼是用於保護手機外部的配件，如今很多人每天都手機不離手，如果使用的手機殼質量不過關，可能會悄悄損害健康。那麽，如何才能選到安全的手機殼？

1、看材質

優先選購液態矽膠或TPU手機殼，這2種材質通常無異味，捏起來軟但有韌性。如果手機殼有刺鼻異味，或手感過於黏膩、掉色，且邊緣毛刺過多、按鍵卡頓，可能屬於劣質手機殼，不建議購買。

2、認標準

優先選擇標有3C認證、執行國標《手機殼套通用技術要求》的產品。正規手機殼通常會在包裝上註明材質，如食品級矽膠等。國家標準GB 4806.7-2023要求用於食品的塑料主要應當滿足遷移率的要求，即塑料製品向食物遷移的化學物質不能超標，以確保安全性。消費者可留意商品包裝上的該執行標準，優先選購。

3、避雷區

外觀花俏、毛茸茸還便宜的手機殼，往往暗藏健康隱患。若手機殼只有輕微塑料味，且通風半天後味道可消散，問題不大。

專家提醒，即使購買正規產品，長時間使用後也可能因磨損、老化等原因導致有害物質釋放。為了安全起見，建議大家定期更換手機殼。

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