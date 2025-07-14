川普開嗆普丁「令人失望」　宣布援烏愛國者飛彈

▲川普表示，他對普丁感到非常失望。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普13日表示，將向烏克蘭提供更多「非常先進」的軍事裝備，包括烏軍急需的愛國者（Patriot）防空飛彈。川普也表示，他對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）感到非常失望。

▲川普承諾提供烏軍急需的愛國者（Patriot）防空飛彈。（圖／路透社）



根據《獨立報》報導，川普（Donald Trump）在馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）向媒體表示，美方將向烏克蘭提供更多愛國者（Patriot）防空飛彈系統，以協助基輔方面抵禦俄羅斯的空襲，「我們會送他們（烏克蘭）愛國者飛彈，因為他們（烏克蘭）真的非常需要。」

除此之外，川普也同時對普丁在這場已持續三年的戰爭中表現出的作為，表達強烈不滿，「普丁讓很多人都大吃一驚。他表面上講話很客氣，但晚上卻對每個人狂轟濫炸──這就有點問題了，我不喜歡這樣。」

北大西洋公約組織（NATO）13日發布新聞稿表示，秘書長呂特（Mark Rutte）預定15日訪問華府，將會晤川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），屆時可能會進一步宣布對俄羅斯的新制裁措施，或對烏克蘭的新一波援助。