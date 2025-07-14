美參院國防法案「強烈建議」邀請台灣海軍參加環太軍演

▲法案強烈建議邀台參與環太軍演，若國防部長決定不邀請，需提出通知與詳細說明理由。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國參議院軍委會近日以26比1票數通過2026年度國防授權法案（NDAA），「強烈建議」（strongly encourages）邀台灣海軍參與環太軍演，更指示五角大廈與台灣共同研發無人機相關計畫，同時授權撥款10億美元台灣安全合作倡議資金。

依據這份法案概要，相較過去僅「建議」邀台參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的保守措辭，此次參院版本明顯提升對台軍事合作層級。法案明確提及，若國防部長決定不邀請台灣海軍參與RIMPAC演習，需提出通知與詳細說明理由。

法案同時指示國防部與台灣建立聯合計畫，合作研發生產無人機與反無人機技術，並要求評估台灣關鍵數位基礎設施，提出強化方案。此外，法案要求國防部與國務院與美國在台協會（AIT）進行合作協商，建立一套合約程序，用以支援不隸屬於AIT的相關機構或組織。

資金挹注方面，法案授權10億美元（約新台幣292億元）用於台灣安全合作倡議，擴大用途，涵蓋戰鬥傷患救護及醫療設備。

至於其他印太區域的部分，法案指出，禁止減少美國在朝鮮半島的軍事部署或改變聯合部隊司令部的戰時作戰指揮權，直至國防部長向國會證明這類行動符合國家利益，提供報告詳細說明美國對日本在發展部署作戰反擊能力方面所提供的支持，提供美國與菲律賓同盟現代化努力的報告，以及美菲安全部門援助路線資源計畫。