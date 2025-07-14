川普重大轉變！將宣布援烏「進攻武器」　可能包括長程飛彈

▲川普外傳將援助烏克蘭進攻武器。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

知情人士透露，美國總統川普將於14日宣布新一波烏克蘭軍援計畫，包括進攻型武器。若消息屬實，這對川普來說將是一項重大轉變，此前他只援助防禦性武器避免衝突升溫。

美國新聞網站Axios報導，美國、烏克蘭、歐洲官員希望這些武器能夠扭轉戰局，改變俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對於是否停火的判斷考量。2名消息人士指出，有理由相信新一波軍援計畫可能包括打擊俄羅斯境內深處、甚至莫斯科的長程飛彈；不過他們並不清楚是否已有任何最終決定。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）透露，「川普真的對普丁很生氣，他明天的聲明將會非常強硬」。

這項新倡議將在川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的會晤中推出，內容包括由歐洲國家出資購買美國製造的武器，並把這些武器送往烏克蘭。

在過去2周期間，川普對於普丁不願達成停火協議以及不斷升級對烏克蘭各地城市的攻擊感到越來越沮喪。讓川普做出上述決定的因素之一，就是在川普與普丁的通話之中，普丁明確表示進一步升高戰爭態勢，試圖占領烏克蘭境內俄軍已有據點的地區。川普還曾向法國總統馬克宏說，普丁想把這些地方全都拿下。