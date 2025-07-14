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連開5槍暗殺烏軍上校 　俄探員逃3天被捕「已遭擊殺」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭上校沃羅尼奇，在光天化日下遭近距離槍殺。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國家安全局（SBU）13日宣布，3天前公然槍殺一名烏克蘭上校的2名俄羅斯探員，已於當天上午被抓到並且「清算」。本月10日，SBU上校沃羅尼奇（Ivan Voronych）在基輔住宅區停車場遭近距離槍殺。

SBU局長馬柳克（Vasyl Malyuk）表示，2名俄羅斯聯邦安全局（FSB）探員拒捕之後，已於13日上午被「清算」。烏克蘭國家警察也於同日證實，2名被殺害探員是「外國公民」，但沒有提供進一步細節。莫斯科也未立即回應。

監視器拍下了沃羅尼奇遇害畫面，他從住家走向停車場時，被一名嫌犯逐漸靠近，近距離連開5槍。附近路人見狀嚇得逃跑，槍手犯案後也徒步逃逸。其他照片可見，死者陳屍車輛後方地上，上半身倒在血泊中。

SBU也於13日表示，嫌犯攻擊之前持續追蹤上校的行蹤，其藏身處尋獲一把帶有消音器的手槍，儘管嫌犯試圖保持低調，但在SBU與國家警察的聯合調查後，很快就被找到。

烏克蘭安全部門的消息人士告訴BBC，SBU要為2024年12月俄羅斯「核生化防護部隊」負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）之死負責。今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）被汽車炸彈炸死，克里姆林宮也歸咎於基輔。不過，SBU從未正式承認與這些死亡案件有關。

連開5槍！烏克蘭安全局上校遭「近距離射殺」　監視器全拍下

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