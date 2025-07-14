加薩6孩童取水遭炸死！　以色列認：飛彈偏離目標

記者張方瑀／綜合報導

加薩戰火持續延燒，當地再傳平民死傷慘劇。巴勒斯坦官員指出，以色列13日發動空襲時，一枚飛彈擊中難民營的一處供水點，造成至少8人喪生，其中6人為孩童，另有17人受傷。以軍坦言原本目標是「伊斯蘭聖戰組織」成員，但飛彈出現技術故障，未命中目標。

▲飛彈擊中努賽拉特難民營的一處供水點，造成至少8人喪生，其中6人為孩童。（圖／路透）



根據《路透社》報導，以色列13日對加薩走廊發動空襲，一枚飛彈擊中努賽拉特難民營（Nuseirat refugee camp）的一處供水點，造成至少8人喪生，其中6人為孩童，他們當時正在排隊取水。

阿瓦達醫院（Al-Awda Hospital）急診醫師塞凡（Ahmed Abu Saifan）指出，當地基礎設施早已因燃料短缺而停擺，民眾只能仰賴少數供水中心取水維生。

▲加薩當地基礎設施早已因燃料短缺而停擺，民眾只能仰賴少數供水中心取水維生。（圖／路透）



以色列國防軍（IDF）發聲明表示，這枚飛彈原先鎖定一名「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）武裝分子，但最終落點偏離數十公尺，導致平民傷亡，國防軍對任何無辜平民受害深感遺憾，並強調事件正在調查中。

幾小時後，加薩市一處市場又遭以軍空襲，導致12人死亡，其中包括當地知名的醫院顧問艾坎迪爾（Ahmad Qandil）。對於這起攻擊，以方尚未回應。

加薩衛生部指出，自2023年10月以哈衝突爆發至今，已有超過5.8萬人死亡，光是過去24小時內就新增139人。當局表示，雖未區分戰鬥人員與平民，但過半死者為婦女與兒童。