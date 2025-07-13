　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌今(13)日與一部工程車發生碰撞，導致7人受傷事故，這是自2024年全線通車以來最嚴重事故，警方初判為貨車駕駛不依規定避讓大眾捷運系統車輛，除了開立交通罰單外，也依過失妨害公眾運輸行駛安全罪，函送地檢署偵辦。由於工程車為高雄流行音樂園區租用單位委外廠商，文化局表示，要求涉事廠商對受傷民眾和輕軌設施進行相應賠償和善後處理。

事發在13日下午5點25分，警消獲報，苓雅區英雄路發生車禍，消防局派遣8車16人前往現場救援，發現是輕軌列車與一部大貨車發生碰撞車禍。大貨車駕駛頭部受傷被送醫救治；輕軌乘客則有6人受輕傷，其中5人被送醫救治。

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲才上路4天！高雄熊、熊本熊限定彩繪列車遭撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時60歲王姓男子駕駛大貨車，從高雄流行音樂中心園區內往海邊路行駛，與輕軌在海邊路、英雄路發生碰撞。王姓駕駛與列車員經過酒測，都沒有酒駕行為，輕軌於晚間7點56分恢復全線通行。

警方初步研判，王姓駕駛不依規定避讓大眾捷運系統車輛，不過詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。由於王姓駕駛違反道路交通管理處罰條例第45條第1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」，處600元以上、1800元以下罰鍰。另王男涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將於警詢後函請地檢署偵辦。

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀，玻璃撞成蜘蛛網狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司指出，列車受損狀況為車頭部分毀損及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，不過列車沒有脫軌。當時確定是輕軌可通行狀態，路口行人行穿燈號亦為正常紅色閃爍警示。該入口並非車輛可任意通行之路口，如果有車輛進出，依照規定需要場館的保全管制及移除拒馬，汽車方能進出場區域，因此大貨車應為違規行駛穿越。

捷運局強調，事發後與捷運公司成立應變小組，第一時間趕赴現場並慰問傷者，同時調派4輛接駁巴士、1輛計程車協助疏散C10光榮碼頭站至C12駁二大義站約70名旅客，事故處理期間，列車仍維持營運。

文化局指出，高流園區進駐廠商委託裝修進場作業的工程車因誤入輕軌行駛路段，不慎擦撞到行進中的列車致肇事。由於肇因涉及園區租用單位自聘廠商，第一時間與相關單位聯繫協調，全力配合釐清與後續處理。

高流強調，未來將要求涉事施工廠商對受傷民眾及輕軌設備損失，進行相應賠償與善後處理，同時全面強化園區內各施工單位進出管理及動線審查機制，提升安全巡檢頻率，杜絕類似事件再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」
快訊／謝淑薇遭逆轉　錯過第10座大滿貫冠軍
通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

才上路4天！高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛7人傷　撞擊畫面曝

新北蜜香紅茶評鑑結果出爐　三峽青農周子耀蟬聯3年冠軍

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

感恩發一崇德長期奉獻　侯友宜贈「道援天下」匾額

新北公園再升級！汐止白雲、康誥坑公園打造童趣天堂

首創變經典！基隆「益口銅身趣」長照競賽再開戰

基隆快閃遊戲場持續開跑　碇內公園打造童趣冒險樂園

網傳紅線違停只罰3000元？　南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

工讀不踩雷！　台東300名青年暑期投入職場

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

三寶阿姨紅燈直行險撞斑馬線行人　後方騎士怒噴！

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

【騙貓喝水術】用肉泥漂漂河騙貓喝水　媽媽見得逞笑到嘿估XD

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

才上路4天！高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛7人傷　撞擊畫面曝

新北蜜香紅茶評鑑結果出爐　三峽青農周子耀蟬聯3年冠軍

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災　感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

感恩發一崇德長期奉獻　侯友宜贈「道援天下」匾額

新北公園再升級！汐止白雲、康誥坑公園打造童趣天堂

首創變經典！基隆「益口銅身趣」長照競賽再開戰

基隆快閃遊戲場持續開跑　碇內公園打造童趣冒險樂園

網傳紅線違停只罰3000元？　南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

工讀不踩雷！　台東300名青年暑期投入職場

直擊／最帥舞者「權氏兄弟」也來了　千人圍觀金豬餐廳⋯警車到場關切

163braces香港出差出事了！　「地勤緊急救援」驚魂記曝光

直擊／GD搭千萬豪車慶功！「一舉動超圈粉」四方打招呼　走入金豬餐廳

瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」　結局羨煞網：別人的公婆

快訊／謝淑薇遭逆轉收下溫網女雙亞軍　錯過第10座大滿貫冠軍

台南火警88歲婦身亡！疑停電點蠟燭釀禍　陳亭妃不捨：全力協助

歷史分水嶺！486先生揭「美特戰部隊駐台內幕」：已納入作戰體系

《大學生》女星結婚6年公開戀愛細節　甜曝「30歲娶妳」真實兌現

通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

中華白瓊斯盃末節被射爆不敵巴林　陳將双點出陷困境主因

【吉度美送】媽比手指愛心送吉娃娃　牠不爽直接開咬XD

地方熱門新聞

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

大台南復電率達96.5%台電拚最後一哩路重現萬家燈火

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員燒車滅證受傷送醫出院被羈押

高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車釀7傷

貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫

網傳紅線違停只罰3000元？南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

民眾黨台南黨部號召百人進災區

桃園東南亞文化園遊會　7/13封街登場

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

台東臨海路地上權標案8月開標

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

台電搶修拚最後關頭台南區復電率達98.4%仍奮戰不懈

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小5戰全勝精彩收官

更多熱門

相關新聞

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

高雄輕軌、日本熊本縣與中華航空今夏三方合作，推出高雄熊、熊本熊彩繪輕軌列車，10日才剛可愛上路，今（13）日便在苓雅光榮碼頭與一部大貨車發生猛烈碰撞，造成7人受傷，可說是輕軌通車以來最嚴重事故，而當時監視器畫面現在也曝光了。高捷公司表示，初步了解是大貨車違規進入軌道，但詳細狀況仍有待釐清。

高雄飯店推「歌手名對對碰」　火鍋店抽BP門票

高雄飯店推「歌手名對對碰」　火鍋店抽BP門票

即／高雄輕軌嚴重車禍　6人送醫

即／高雄輕軌嚴重車禍　6人送醫

高雄惡鄰！朝樓下丟古箏、砸破遮光罩挨告

高雄惡鄰！朝樓下丟古箏、砸破遮光罩挨告

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小5戰全勝精彩收官

高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小5戰全勝精彩收官

關鍵字：

高雄高雄輕軌熊本熊高雄流行音樂中心文化局捷運局

讀者迴響

熱門新聞

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

50嵐「超古早味1新品」曝光　網驚：小時候超愛喝

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

啦啦女神「同時劈7男」：每人功用不同

桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

同事沒訂到飲料！「隔天1舉動」網讚會做人

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面