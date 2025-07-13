通車後最嚴重事故！高雄輕軌熊本熊列車撞爛　工程車闖禁區釀7傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌今(13)日與一部工程車發生碰撞，導致7人受傷事故，這是自2024年全線通車以來最嚴重事故，警方初判為貨車駕駛不依規定避讓大眾捷運系統車輛，除了開立交通罰單外，也依過失妨害公眾運輸行駛安全罪，函送地檢署偵辦。由於工程車為高雄流行音樂園區租用單位委外廠商，文化局表示，要求涉事廠商對受傷民眾和輕軌設施進行相應賠償和善後處理。

事發在13日下午5點25分，警消獲報，苓雅區英雄路發生車禍，消防局派遣8車16人前往現場救援，發現是輕軌列車與一部大貨車發生碰撞車禍。大貨車駕駛頭部受傷被送醫救治；輕軌乘客則有6人受輕傷，其中5人被送醫救治。

▲才上路4天！高雄熊、熊本熊限定彩繪列車遭撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時60歲王姓男子駕駛大貨車，從高雄流行音樂中心園區內往海邊路行駛，與輕軌在海邊路、英雄路發生碰撞。王姓駕駛與列車員經過酒測，都沒有酒駕行為，輕軌於晚間7點56分恢復全線通行。

警方初步研判，王姓駕駛不依規定避讓大眾捷運系統車輛，不過詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。由於王姓駕駛違反道路交通管理處罰條例第45條第1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」，處600元以上、1800元以下罰鍰。另王男涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，將於警詢後函請地檢署偵辦。

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀，玻璃撞成蜘蛛網狀。（圖／記者許宥孺翻攝）



高捷公司指出，列車受損狀況為車頭部分毀損及玻璃毀損，側邊有玻璃破裂，不過列車沒有脫軌。當時確定是輕軌可通行狀態，路口行人行穿燈號亦為正常紅色閃爍警示。該入口並非車輛可任意通行之路口，如果有車輛進出，依照規定需要場館的保全管制及移除拒馬，汽車方能進出場區域，因此大貨車應為違規行駛穿越。

捷運局強調，事發後與捷運公司成立應變小組，第一時間趕赴現場並慰問傷者，同時調派4輛接駁巴士、1輛計程車協助疏散C10光榮碼頭站至C12駁二大義站約70名旅客，事故處理期間，列車仍維持營運。

文化局指出，高流園區進駐廠商委託裝修進場作業的工程車因誤入輕軌行駛路段，不慎擦撞到行進中的列車致肇事。由於肇因涉及園區租用單位自聘廠商，第一時間與相關單位聯繫協調，全力配合釐清與後續處理。

高流強調，未來將要求涉事施工廠商對受傷民眾及輕軌設備損失，進行相應賠償與善後處理，同時全面強化園區內各施工單位進出管理及動線審查機制，提升安全巡檢頻率，杜絕類似事件再次發生。