才上路4天！高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞爛7人傷　撞擊畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌、日本熊本縣與中華航空今夏三方合作，推出高雄熊、熊本熊彩繪輕軌列車，10日才剛可愛上路，今（13）日便在苓雅光榮碼頭與一部大貨車發生猛烈碰撞，造成7人受傷，可說是輕軌通車以來最嚴重事故，而當時監視器畫面現在也曝光了。高捷公司表示，初步了解是大貨車違規進入軌道，但詳細狀況仍有待釐清。

▲▼高雄輕軌彩繪列車車頭撞毀，擋風玻璃碎成蜘蛛網。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在13日下午5點26分，警消獲報，苓雅區英雄路發生車禍，消防局派遣8車16人前往現場救援，發現是輕軌列車與一部大貨車發生碰撞車禍。大貨車駕駛頭部受輕傷，被送醫救治，輕軌乘客則有6人受輕傷，其中5人被送醫救治。

高捷公司指出，當時列車行經C10光榮碼頭至C11真愛碼頭站間，當時列車依綠燈通行，行經英雄路口時，大貨車自列車左方駛入，司機員雖已緊急剎車，但仍不幸生碰撞。

▲熊本熊、高雄熊彩繪列車今日才剛上路第四天。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷強調，當時確定是輕軌可通行狀態，該入口並非一般車輛可任意通行的路口，如果有車輛進出，依照規定需要場館的保全管制及移除拒馬，汽車方能進出場區。因此確定大貨車是違規行駛穿越。

高捷指出，列車受損狀況為車頭及玻璃毁損，側邊有玻璃破裂，不過列車沒有脫軌，目前待警方鑑識完畢後，預計列車將以自力行駛方式離開現場。

高捷表示，目前C12駁二大義站至C10光榮碼頭站區間採局部運轉，行經C19馬卡道站，班距約15分鐘。C10光榮碼頭站 - C12駁二大義站啟動接駁作業。