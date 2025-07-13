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朝聖巨星！高雄飯店推「歌手名對對碰」　火鍋店抽BLACKPINK門票

▲▼高雄福華大飯店推出持演唱會票根享餐飲優惠活動。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲下半年高雄演唱會不斷，飯店、火鍋店都推出優惠。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄晉升演唱會之都，今夏有江蕙、孫燕姿、蘇打綠輪番開唱，年底也將迎來韓團巨星BLACKPINK、TWICE。搶攻粉絲商機，高雄福華飯店推出餐飲優惠對對碰，只要對中歌手名字即可享優惠；享牛鍋物則推出以甜菜跟、鮮奶油為基底的粉紅鍋底，只要上粉專按讚並留言就有機會抽中BLACKPINK 演唱會門票。

台語天后江蕙重返舞台，高雄場次正熱烈進行中，高雄福華大飯店即日起至7月31日推出姓名優惠，凡姓名有「江」、「蕙」任一字或同音，於HOVII Café、江南春、麗香苑自助餐廳、Smile one精緻涮涮鍋皆可享75折。

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▲▼高雄福華大飯店推出持演唱會票根享餐飲優惠活動。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店推出持演唱會票根享餐飲優惠活動。（圖／高雄福華大飯店提供）

闊別台灣10年的歌后孫燕姿也將於8月在高雄巨蛋開唱，還有蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會最終站也將登場，因此8月起，凡姓名中含有「孫」、「燕」、「姿」、「蘇」、「打」、「綠」任一字者，也能享有同樣的餐廳優惠。

另一方面，壹起飛集團旗下的「享牛鍋物」近日推出限定口味「奶香甜菜牛骨鍋」，以甜菜根、鮮奶油、牛骨等食材詮熬出粉紅夢幻色調。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲享牛鍋物推出粉專留言按讚抽BLACKPINK門票。（圖／記者許宥孺攝）

歡慶新品登場，享牛鍋物即日起至9月25日推出限時抽獎，只要至粉專案讚並分享指定留言「享牛鍋物最好吃，我最愛BLACKPINK」並標記3位好友，就有機會抽中 BLACKPINK 演唱會門票。業者強調，BLACKPINK票券來源為官方購買，非官方合作活動，26日將會在社群平台公布得獎者，一共有4位幸運兒能進場享受精彩演出。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢來美食、PAVO餐酒館推出美牛狂歡節，期間限定美牛菜色。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

此外，7月是美國國慶月，漢來美食攜手美國肉類出口協會，即日起至8月4日舉辦「美牛狂歡節」，旗下的「漢來海港美食」、「PAVO餐酒館」均推出限定新菜色，漢來海港則維持參加不加價。

漢來海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的牛肉推出5款菜色，包括炙燒梅醬菲芮握壽司、爐烤肋眼牛排、義式番茄燴牛肉丸、台式清燉牛肉湯、XO醬牛肉鮮蔬炒飯。位於漢來飯店11樓的PAVO餐酒館則推出大份量「八盎司照燒漢堡排」。
 

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