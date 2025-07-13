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高雄少棒賽熱血開打！鼓山國小驚險逆轉奪冠　5戰全勝精彩收官

▲▼傳愛盃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲第三屆傳愛盃少棒聯誼賽有8支隊伍參賽，最終鼓山國小驚險奪冠。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的2025第三屆傳愛盃少棒聯誼賽，經過3天激烈賽事，昨(12)日在高雄市金潭國小圓滿閉幕，鼓山國小以6:5險勝屏山國小，抱走冠軍獎盃。高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，期許未來「傳愛盃」成爲高雄市專屬的盃賽，深耕高雄基層棒球，進一步提升實力。

傳愛盃少棒聯誼賽創辦以來，已逐漸打出口碑，成為高雄市國小棒球盛事之一，參賽隊伍從第一屆的鼓岩、鼓山、美濃、桃源國小4隊、第二屆再增加金潭及屏山，今年又有忠孝與旗津加入戰局，原本2天的賽程也延長為三天，比賽精彩度再提升。

賽事高潮迭起，在前2天的分組預賽中，鼓山國小展現強勁實力，以3戰全勝的不敗之姿領先群雄；屏山國小則以2勝1和緊追在後；鼓岩國小取得2勝1負的成績；金潭國小為1勝1和1負；美濃、忠孝、桃源三隊皆為1勝2負；旗津國小則3戰皆墨。

▲▼傳愛盃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲傳愛盃為基層棒球挹注更多資源。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨日最後一天賽事，有鼓岩國小、鼓山國小、忠孝國小、屏山國小進入決賽。首先由鼓岩對壘鼓山，終場鼓山技高一籌，以4:3率先闖進冠亞軍賽。隨後忠孝國小與屏山國小展開廝殺，忠孝先盛後衰，終場5:7落敗，由屏山搶下另一張冠亞軍賽門票

三、四名之爭由鼓岩與忠孝爭奪，鼓岩首局即攻下3分，忠孝隨後扳回1分，但接下來火力完全被封鎖，鼓岩則在第3、4局各得1分，第6局再添2分，終場7:1擊敗忠孝拿下季軍，忠孝名列第四。

壓軸的雙山總冠軍賽高潮迭起，鼓山國小一開戰就被屏山國小壓著打，前兩局落後2分，第3局追平，第5局一口氣連下四城，以6:2取得4分領先優勢，不料屏山在最後半局絕地大反攻，連得3分追到只落後1分，最後再見封殺結束比賽，鼓山國小在驚濤駭浪中在這次盃賽以5戰全勝封王。

▲▼傳愛盃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大會頒發優勝獎盃外，也表揚個人獎項。（圖／記者許宥孺翻攝）

大會在閉幕式中除頒發優勝獎杯，也表揚個人獎項。高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，希望傳愛盃不只是一項比賽，而是延續小選手棒球夢的戰場，期許未來傳愛盃公益少棒邀請賽，能邀集高雄市各校少棒球隊參賽，讓「傳愛盃」成爲高雄市專屬的盃賽，並以實際行動結合社會資源幫助孩子們，為基層棒球運動挹注更多力量，邀大家一起出力、給力，匯聚愛心，幫助孩子延續對棒球的熱情。

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