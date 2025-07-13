新北蜜香紅茶評鑑結果出爐　三峽青農周子耀蟬聯3年冠軍

▲三峽青農周子耀連續3年拿下新北蜜香紅茶特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日，正是品味蜜香紅茶的最佳時節！三峽區農會日前舉辦新北市蜜香紅茶評鑑，青農周子耀以香甜濃郁的茶湯風味，連續第3年榮獲特等獎殊榮，展現深厚製茶技藝。新北市農業局邀請民眾踴躍選購在地特色蜜香紅茶，體驗天然蜜香與甘醇茶韻。

蜜香紅茶主要產於夏季，受益於溫暖氣候與充足日照。茶農採收遭小綠葉蟬「著蜒」叮咬的茶樹嫩芽，經過揉捻與發酵後，製成的蜜香紅茶茶湯呈橙金紅色，香氣融合蜂蜜甜與熟果香，滋味清甜醇厚。

▲三峽區農會日前辦理新北市蜜香紅茶比賽。

本屆評鑑共有225點茶樣參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐與北部分場長蘇彥碩擔任評審，依茶葉品質與風味評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎與優良獎等五個等次。其中特等獎由周子耀奪得，評審指出，今年夏季氣候溫暖少雨，有利製茶，參賽作品整體品質穩定，風味突出，特等獎茶湯尤具細緻甘甜與溫和蜜香，展現優異層次。

27歲周子耀與父親周平國共同經營傳承八代的「日盛茶行」，茶園採友善耕作並通過有機轉型期驗證，亦與當地茶農契作生產茶菁，每年生產蜜香紅茶、碧螺春綠茶與白茶等500至600台斤。自2023年起連續3年榮獲特等獎，展現世代傳承的製茶實力。

▲新北市農業局邀請民眾選購新北特色蜜香紅茶。



周子耀分享，今年小綠葉蟬於5月下旬開始活躍，茶行選擇晴朗無露的清晨採收著蜒良好的嫩芽。由於今夏氣候乾燥，製茶時需縮短萎凋至約12小時，並略為厚鋪茶菁以防水分過快流失。茶菁經2小時反覆揉捻與解塊促進發酵，再於溫暖潮濕環境中併堆發酵約5小時，使茶湯具理想的甘醇與蜜甜風味。他也坦言，茶季期間連日熬夜是常態，但今年茶葉香氣特別濃郁，獲獎格外欣喜。

三峽區農會理事長蘇俊龍指出，蜜香紅茶以夏季強光下生長的茶葉製成，因小綠葉蟬叮咬釋放香氣，茶品自然散發蜜甜與果香，尤其適合冷泡飲用。民眾只需將茶葉或茶包置入瓶裝水中，冷藏4至8小時，即可享受沁涼甘甜的夏日茶飲。

農業局表示，市府持續推動「三生永續農業」，整合生產、生活與生態面向，辦理各類茶葉評鑑與製茶競賽，提升在地茶品品質，並鼓勵青年返鄉投入農業，傳承並創新製茶技藝，進一步打造新北特色農業品牌。更多活動可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢詳情。

▲日盛茶行茶園不僅採友善耕作並具有機轉型期驗證。