毒殺室友「清除低劣基因」　陸碩士生一審死刑二審鞠躬道歉

▲周立人毒殺室友，還寫下「低劣基因必須清除」。（圖／翻攝微博）



文／香港01

湘潭大學25歲男研究生張海光疑被投毒，於2024年4月13日因多器官衰竭死亡，其27歲室友周立人有作案嫌疑。一審時，被告周立人當庭承認網購秋水仙鹼，並向受害者食用的麥片中投毒。4月7日，法公開宣判周立人故意殺人罪罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身。

7月11日，二審在湘潭市中級人民法院開庭，案件主犯周立人在庭上鞠躬道歉，但受害人家屬表明放棄民事賠償，要求法院從重判處。案件將擇期宣判。

二審庭上，控辯雙方圍繞周立人是否預謀殺人、是否具備直接殺人故意、是否如實供述、以及一審量刑是否過重展開辯論。周立人辯護律師說，辯方對法院一審以故意殺人罪定罪無異議，但認為一審判處周立人死刑立即執行過重，應判處死刑緩期兩年執行。

辯方稱，周立人案發後認罪悔罪，其父母多次嘗試聯繫受害人家屬道歉和民事賠償未果。律師還稱，周因生活方式與捨友不合，被三人排斥乃至遭遇校園霸凌，因此向麥片中投毒「教訓對方」，並無殺人意圖。

公訴機關則稱，周立人與舍友之間的矛盾僅屬生活瑣事，不存在故意排斥和校園霸凌情節。在案證據顯示，周立人作案前「在宿舍里磨刀」「在本子上寫下某某行動，低劣基因必須清除」等行為，足以說明被告在預謀故意殺人。此外，受害人家屬放棄民事賠償，希望從重判處周立人。

庭審最後，周立人鞠躬道歉，稱「我做錯了，導致張某某死亡，法律會給我應有懲罰，我對不起張某某父母、學校和社會，對不起了。」

據先前報導，2024年3月至4月，周立人與張某某、周某某矛盾不斷升級並發生多次激烈爭吵。4月3日，周立人得知兩人向學校要求將其調出該寢室，隨後向寢室內張某某、周某某共食的罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末。

4月7日，張某某食用該麥片後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診。4月13日，張某某經搶救無效死亡。經鑑定，張某某是急性秋水仙鹼中毒致多器官系統功能衰竭而死亡。4月17日，周立人警方拘捕歸案。另查明，周立人大學本科所學專業內容涉及秋水仙鹼。

今年4月，一審法院認定，周立人因日常瑣事對室友心生不滿，向食物投放秋水仙鹼，意圖殺害兩名室友，遂以故意殺人罪判處其死刑。周立人不服判決，提出上訴。

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