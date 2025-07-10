淡大澳洲男被女友下老鼠藥險死　申請180萬被害補償結局曝

▲涉三度摻老鼠藥險些毒死澳洲男友的楊姓女子，被起訴涉犯殺人未遂罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

前(2023)年3月，就讀淡江大學華語班的澳籍男大生蕭里（Alex Shorey）遭同居楊姓女子下老鼠藥毒害。楊女被台北地檢署依殺人未遂罪起訴，蕭里日前向北檢申請80萬元至160萬元的犯罪被害補償金，檢方開會審議後，認為蕭里雖遭毒害，但已痊癒，不符合《刑法》「重傷害」的定義，因此駁回申請。

2020年9月，當時24歲的蕭里是澳洲昆士達大學生，來台就讀淡江大學華語班。2023年3月身體不適就醫，醫生驗出其體內含有被稱做「超級華法林」的抗凝血藥物，對藥物出現過敏一度命危。

蕭里2022年底認識大他21歲的台籍楊姓女子，經常在楊女家過夜，蕭里甦醒後曾向父母提及「老鼠藥」，蕭里父母果真在楊女家發現類似藥物。檢警介入調查，在楊女家中搜查出液態老鼠藥，楊女供稱該藥是自己心情低落想要輕生，被蕭里誤食，因害怕罪責才沒有在事發第一時間說出。

▲澳洲24歲男大生Alex Shorey在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

事後調查發現，楊女是為了延後蕭里回澳洲的時間三度下毒，北檢2024年12月依殺人未遂罪起訴楊女，全案由北院審理中。

根據《犯罪被害人權益保障法》規定，因犯罪行為受重傷的被害人，可以申請犯罪被害補償金80萬元至160萬元。蕭里日前跨海向北檢申請犯罪被害補償金，北檢本周開會審議後，認為蕭里雖遭毒害，但經休養後已逐漸恢復，不符合《刑法》「重傷害」的定義，因此駁回申請。