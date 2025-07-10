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滅門慘案「凶手竟是男主人」　越男求法官：趕快處死我

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲河內發生一名男子謀殺全家的人倫悲劇。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

越南河內發生滅門慘案，一名51歲男子在一天內殘殺母親、妻子與一對兒女，他出庭時承認謀殺罪名，甚至表示「希望早點被處死」，最終於本月8日被判處死刑。

《越南快訊》報導，被告武文旺（Vu Van Vuong，音譯）與母親、妻子、17歲與19歲的兒女同住，原本從事竹藤編織工作，但在2024年初，為了專心照顧臥病在床的媽媽而辭職，未料精神狀況逐漸惡化。

今年1月15日上午，妻子外出工作，兒子也去上學後，武文旺將19歲女兒叫入房內，持木棒毆打致死，犯案期間，還使用手機大聲播放音樂掩飾。中午時分，他與17歲兒子共進午餐後，再度殘忍行凶，並將子女遺體一起藏在床下，把現場清理乾淨。

傍晚5時左右，妻子下班回家後，詢問孩子們的行蹤去向，武文旺卻謊稱他們去拜訪朋友、必須通宵工作。等到午夜時分，他又出手殺害妻子與78歲母親。

犯案後，武文旺留下遺書，並且多次服用安眠藥自殺未遂，翌日搭公車逃往胡志明市，2天後被警方逮捕。

檢方指出，被告身心狀況很差，感覺人生「太艱難且沒有希望」，陷入絕望之際，竟萌生殺害全家再尋短的念頭。武文旺當庭承認謀殺罪名，並被河內人民法院判處極刑。

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