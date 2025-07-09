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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表態不支持廢除死刑　司法院長被提名人：一致決判死相當困難

▲▼立院審查司法院大法官含院長、副院長同意權案 司法院長被提名人蔡秋明 立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院長被提名人蔡秋明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（9日）審查司法院大法官人事案，國民黨立委許宇甄詢問司法院長被提名人蔡秋明，憲判字第8號判決明定，要經過合議庭一致決才能判死，是否等同實質廢死了？蔡秋明直言「是相當困難，是沒錯，相當困難」，同時也表態他並不支持廢除死刑。

許宇甄質詢提到，蔡秋明在回覆國民黨團的問卷中，表示不支持廢除死刑，蔡秋明回應「是的」。許宇甄再問，那針對憲判字第八號判決，認為現在的死刑制度不違憲？蔡秋明也回應，這一點他支持。

許宇甄問到，憲判字第八號判決，被認為等同「實質廢死」，因為要合議庭法官一致決才能判死，依蔡秋明30年檢察官的實務經驗上，有沒有這樣的經歷？蔡秋明表示，沒有統計過，這個案子已經判決了，憲法法庭的判決是對人民和機關都有拘束力，除非有《憲法訴訟法》第42條規定的要件，可以申請重新審視。

許宇甄強調，蔡秋明不支持廢死，跟80％的民意是一樣的，對於憲判字第八號，他們非常遺憾，因為這等同「實質廢死」，而未來尊重大多數民意，應該是蔡秋明將來做為司法院長應該要做的事情。

許宇甄接著以時事題詢問蔡的見解，指台中市豐原五口命案，李姓嫌犯以詐欺、恐嚇、洗錢等罪嫌以15萬元交保，交保理由是沒有串供問題，交保後還在網路發文幫自己叫屈，這是5條人命，結果以15萬元交保；還有土城區當街殺害妻子與小姨的謝姓男子，因違反家暴保護令，妻子報警後，卻無保飭回，隔天就行兇殺人。

蔡秋明回應，對於立委提到的案件，他也是從報紙上得知相關訊息，他對這幾個案子的了解非常有限，但「非常遺憾，非常非常遺憾」。

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