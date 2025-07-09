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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認曾捐2萬給廢死聯盟　司法院副院長被提名人：廢死不應非黑即白

▲▼立院審查司法院大法官含院長、副院長同意權案 司法院副院長被提名人蘇素娥 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院副院長被提名人蘇素娥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（9）日召開全院委員會，下午針對司法院副院長被提名人蘇素娥進行審查質詢，國民黨立委王鴻薇問到蘇素娥對於死刑的立場，同時也問蘇是否曾捐款給廢死聯盟。對此，蘇素娥表示，她曾捐2萬元給廢死聯盟，但廢死不應非黑即白，應看法律跟證據，她也曾判死。

王鴻薇質詢時問，憲判第8號要求判死一致決，按大法官解釋，死刑判決須一致決，一致決可以推翻國民法官判死嗎？蘇表示，憲判第8號，聲請案件沒有一件是實行國民法官的，所以這判決並未包含國民法官案件，國民法官案件評議有特別規定，一般案件量刑是2分之1，若是死刑判決是3分之2，大法官在判決中有提到，若是國民法官案件，職業法官三票要一致，其他維持原方式，射程距離沒有到國民法官案件。

針對廢死與否立場，蘇素娥說，她的立場是廢死不應該非黑即白，她擔任法官眼中只有法律跟證據，如果法律跟證據是這個案子應該判死，她就會本於確信判死，憲判第8號的30幾個案件裡，有個案件曾經審理過，她應迴避。

王鴻薇追問，是否曾捐款贊助廢死聯盟？蘇素娥回應，確實曾在朋友募款的情況下捐款，但強調自己的審判始終以「法律與證據為依歸」，並未因個人情感或立場左右判決。她也提及自己過去曾依法判處死刑，盼外界勿以單一行為貼標籤。

蘇素娥進一步強調，自己主張應依法律與證據判決，也曾在三審案件中做出死刑判決，過去並未逃避相關責任。


 

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