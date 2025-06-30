日本行刑室內部曝光！　死囚被「絞首」前必經1尊神秘觀音像

記者王佩翊／編譯

日本27日時隔3年首度執行死刑，2017年犯下連環殺人案的白石隆浩正式伏法，而日本的死刑制度也再度引發討論。《每日郵報》也揭露了日本獨特的死刑執行方式與拘置所內部絞刑室的細節，其中前往行刑室的途中，會經過一尊小型的金色觀音神像，也多了一層宗教色彩。

白石隆浩伏法的東京拘置所位於東京葛飾區，以其高聳肅殺的建築風格和灰暗外牆聞名。而日本的死刑方式是採取「絞首刑」，且在行刑當日才會告知囚犯，並直接將其帶往行刑室。

《每日郵報》指出，死囚伏法當天上午被告知即將行刑後，就會被銬上腳鐐，並由獄警押送至行刑室，然而途中會經過一尊小型的金色觀音像。進入行刑室後，受刑人會被蒙上眼睛，雙手綁在背後，並站在可活動的踏板上。

執行人員會將絞索套在死囚的脖子，隨後由多名刑務官同時按下按鈕，踏板就會打開，犯人便墜落並懸吊在空中，距地面約2公尺，在重力拉扯下，絞繩會瞬間折斷頸椎使死囚死亡。5分鐘後由工作人員確認其斷氣，才會將遺體取下。

報導指出，行刑室的一側設有觀刑區，受害者家屬與相關官員可在此目睹整個執行過程。

事實上，日本原先也如美國等其他國家一樣，會提前數日告知死刑犯將被處決，死囚還能依照期望吃完最後的晚餐，也可以依個人信仰完成最後的送別儀式。不過，後來發生了死刑犯得知死期將至，用剃刀割破左手動脈自殺的事件，當局便不再提前通知。