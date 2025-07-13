　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

▲暴雨後，彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

▲暴雨後，彰化貓羅溪驚見上千條台灣鯛困泥灘。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連日暴雨後竟成魚群地獄！彰化縣芬園鄉貓羅溪畔繼昨日出現數千尾魚屍後，今天（12日）又有民眾在淺灘積水區發現上千尾台灣鯛、錦鯉受困。魚群全部擠在狹小水窪中張著小嘴瘋狂掙扎，拼命把頭探出水面呼吸，生態攝影師米諾斯憂心「若沒有立即救援或下雨，這些魚撐不過2天！」

▲暴雨後，彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

▲暴雨後，彰化貓羅溪驚見上千條台灣鯛困泥灘。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

米諾斯昨日才在附近岸邊驚見滿布翻肚的屍體。沒想到今天又在附近的泥灘區，發現新一波受困魚群。「整個水面都是魚嘴在開合，像在無聲尖叫...」他沉痛地說，這批魚群應是暴雨時從上游養殖場或溪流沖出，大水退去後被困在低窪處，「現在這裡就像個逐漸縮小的牢籠，魚群只能等死」。

▲暴雨後，彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

▲彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

米諾斯說，受困的魚群以台灣鯛為主，混雜少數錦鯉，其中不乏體長超過30公分的大魚。由於積水區僅剩不到膝蓋的深度，加上烈日曝曬導致溶氧量暴跌，魚群已出現嚴重缺氧症狀，密密麻麻擠在水面掙扎的畫面令人揪心。

「現在只能盼老天幫忙！」米諾斯指出，若沒有立即性的救援措施，唯一希望就是來場大雨讓積水區與河道連通，這些魚群才能得到救援。

▲暴雨後，彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

▲彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本首相石破茂發文慰問台灣！
川普對歐盟、墨西哥徵30％關稅！財經專家憂：期待全落空
五月天「促成F4世紀合體」內幕曝光！
韓國瑜曝「立院四大美男子」！柯建銘也入列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

大台南復電率達96.5%　台電拚最後一哩路重現萬家燈火

防偽升級+簡約美學！新北全新環保兩用袋「NEW BAG」亮相

眾神出巡護基隆！暖暖碇內承福宮遶境　邱佩琳祈願城市平安

新北動保處救援重傷老貓　截肢後找到幸福歸宿

新北表揚55位模範父親　侯友宜：父愛如光指引人生

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

桃園溪海西瓜節復刻古早味西瓜綿料理　市府推惜食文化

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員　燒車滅證受傷送醫出院被羈押

2050癌症恐暴增3500萬例！高醫啟動國際合作布局　聚焦精準醫療

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

斷交西羅殿百年情誼沒了　普濟殿總幹事洪忠義爆氣怒噴

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

大台南復電率達96.5%　台電拚最後一哩路重現萬家燈火

防偽升級+簡約美學！新北全新環保兩用袋「NEW BAG」亮相

眾神出巡護基隆！暖暖碇內承福宮遶境　邱佩琳祈願城市平安

新北動保處救援重傷老貓　截肢後找到幸福歸宿

新北表揚55位模範父親　侯友宜：父愛如光指引人生

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

桃園溪海西瓜節復刻古早味西瓜綿料理　市府推惜食文化

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員　燒車滅證受傷送醫出院被羈押

2050癌症恐暴增3500萬例！高醫啟動國際合作布局　聚焦精準醫療

Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

台電人員搶修拚復電！3孩童大喊「加油辛苦了」　畫面感動近萬人

快訊／19歲男萬華遭輪毆慘死！2男1女收押禁見　1女10萬元交保

高空黑影放大竟是人！台電人員站電線上「推車」搶修　全網看跪了

《魷魚遊戲》李陣郁也來挺GD台灣場！後台雙男神開心合照還標246號

交叉掩護建立射角優勢　南竿守備大隊機步連守住重要目標

台電員工7天沒回家！半身泡水溝修電線桿　妻見工作照淚崩：老公

戰車連組裝鋼刺蝟！　澎湖五德舊機場演練反機降

【吉度美送】媽比手指愛心送吉娃娃　牠不爽直接開咬XD

地方熱門新聞

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員燒車滅證受傷送醫出院被羈押

大台南復電率達96.5%台電拚最後一哩路重現萬家燈火

貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

新北全新環保兩用袋「NEW BAG」亮相

暖暖碇內承福宮遶境　邱佩琳祈願城市平安

新北動保處救援重傷老貓　截肢後找到幸福歸宿

南消七大隊攜手聖若瑟天主堂教孩子當小小消防員

義警、義消、志工齊心救災黃偉哲籲更多市民投入重建行列

150名台南義消挺進六區災區汗水鋪出希望之路

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

台南電力主幹線修復完成逾95％分支線路全力搶修中

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

更多熱門

相關新聞

罹癌收容人颱風夜泣寫「媽別來」

罹癌收容人颱風夜泣寫「媽別來」

「母親，這幾天豪雨不停，我本盼著能見您一面，但現在，我反而希望您不要來...」收容人「大明」紅著眼眶用顫抖的手寫在颱風天後的家書，字字句句都是對母親的牽掛與悔恨。罹癌的他明白，能夠再與母親相見的日子，可能屈指可數，輔導師高肇良日前在某監所上課親眼所見時，不禁紅了眼眶。

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

國3和美交流道出口7/14起封閉5天

國3和美交流道出口7/14起封閉5天

關鍵字：

台灣鯛彰化貓羅溪錦鯉米諾斯

讀者迴響

熱門新聞

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

五月天花2年促成F4合體　內幕曝光！

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

日本首相石破茂發文慰問台灣

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

快訊／F4真的回來了！　世紀合體五月天飆〈流星雨〉

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

全民普發一萬塊　他1原因想拒領：有人更需要

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面