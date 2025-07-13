淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」





▲暴雨後，彰化貓羅溪驚見上千條台灣鯛困泥灘。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連日暴雨後竟成魚群地獄！彰化縣芬園鄉貓羅溪畔繼昨日出現數千尾魚屍後，今天（12日）又有民眾在淺灘積水區發現上千尾台灣鯛、錦鯉受困。魚群全部擠在狹小水窪中張著小嘴瘋狂掙扎，拼命把頭探出水面呼吸，生態攝影師米諾斯憂心「若沒有立即救援或下雨，這些魚撐不過2天！」

▲暴雨後，彰化貓羅溪驚見上千條台灣鯛困泥灘。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

米諾斯昨日才在附近岸邊驚見滿布翻肚的屍體。沒想到今天又在附近的泥灘區，發現新一波受困魚群。「整個水面都是魚嘴在開合，像在無聲尖叫...」他沉痛地說，這批魚群應是暴雨時從上游養殖場或溪流沖出，大水退去後被困在低窪處，「現在這裡就像個逐漸縮小的牢籠，魚群只能等死」。

▲彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

米諾斯說，受困的魚群以台灣鯛為主，混雜少數錦鯉，其中不乏體長超過30公分的大魚。由於積水區僅剩不到膝蓋的深度，加上烈日曝曬導致溶氧量暴跌，魚群已出現嚴重缺氧症狀，密密麻麻擠在水面掙扎的畫面令人揪心。

「現在只能盼老天幫忙！」米諾斯指出，若沒有立即性的救援措施，唯一希望就是來場大雨讓積水區與河道連通，這些魚群才能得到救援。

▲彰化貓羅溪泥灘驚見上千條台灣鯛。（圖／生態攝影師米諾斯提供）