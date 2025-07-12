颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

▲監獄輔導師高肇良為收容人上課。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

「母親，這幾天豪雨不停，我本盼著能見您一面，但現在，我反而希望您不要來...」收容人「大明」紅著眼眶用顫抖的手寫在颱風天後的家書，字字句句都是對母親的牽掛與悔恨。罹癌的他明白，能夠再與母親相見的日子，可能屈指可數，輔導師高肇良日前在某監所上課時親眼所見時，不禁紅了眼眶。

丹娜絲颱風夾帶狂風暴雨襲擊中南部，隔天監獄會客室異常冷清。罹癌的大明握著筆，家書上的字跡被淚水暈開「我怕風雨中的路太危險，我寧願母親您平安。」高肇良靜靜看著這一幕，內心跟著揪緊。上課結束時，大明年邁的母親終究沒能出現，但大明望著鐵窗外的眼神裡沒有怨恨，只有深深的懺悔。

「有些錯，要用一輩子來後悔；但有些愛，永遠不會放棄等待。」大明對高肇良說。看著母親白髮蒼蒼仍堅持來探監，他才明白「原來不是社會不給我機會，是我從沒給自己重生的機會。」為此，大明決定簽署器官捐贈同意書，希望用餘生彌補過錯。

▲導師高肇良反毒宣講。（圖／翻攝自高肇良臉書）

高肇良對大明的故事感同身受。如今他以更生人的身分不僅成功創立「阿良古味」，更成為更生人的導師，出書用自身經歷幫助迷途者。更經常到監所演講。他總說：「人生最黑暗的時刻，往往也是重生的開始。」而大明的故事，正是這句話最好的見證。

高肇良在臉書寫下「見一次面，少一次。有些人一輩子都在等一個人回頭；有些人在風雨中等待最後一次見面的機會。」這段話引發無數迴響，因為每個收容人背後，都有一個等待的家庭。他呼籲社會給予更生人更多包容與支持，讓他們有重新出發的機會，也勉勵更生人，在暴雨過後，總會迎來陽光，只要願意給自己一個機會，悔悟永遠不嫌晚。