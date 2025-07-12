　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

▲導師高肇良。（示意圖／ETtoday資料照）

▲監獄輔導師高肇良為收容人上課。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

「母親，這幾天豪雨不停，我本盼著能見您一面，但現在，我反而希望您不要來...」收容人「大明」紅著眼眶用顫抖的手寫在颱風天後的家書，字字句句都是對母親的牽掛與悔恨。罹癌的他明白，能夠再與母親相見的日子，可能屈指可數，輔導師高肇良日前在某監所上課時親眼所見時，不禁紅了眼眶。

丹娜絲颱風夾帶狂風暴雨襲擊中南部，隔天監獄會客室異常冷清。罹癌的大明握著筆，家書上的字跡被淚水暈開「我怕風雨中的路太危險，我寧願母親您平安。」高肇良靜靜看著這一幕，內心跟著揪緊。上課結束時，大明年邁的母親終究沒能出現，但大明望著鐵窗外的眼神裡沒有怨恨，只有深深的懺悔。

「有些錯，要用一輩子來後悔；但有些愛，永遠不會放棄等待。」大明對高肇良說。看著母親白髮蒼蒼仍堅持來探監，他才明白「原來不是社會不給我機會，是我從沒給自己重生的機會。」為此，大明決定簽署器官捐贈同意書，希望用餘生彌補過錯。

▲導師高肇良反毒宣講。（圖／翻攝自高肇良臉書）

▲導師高肇良反毒宣講。（圖／翻攝自高肇良臉書）

高肇良對大明的故事感同身受。如今他以更生人的身分不僅成功創立「阿良古味」，更成為更生人的導師，出書用自身經歷幫助迷途者。更經常到監所演講。他總說：「人生最黑暗的時刻，往往也是重生的開始。」而大明的故事，正是這句話最好的見證。

高肇良在臉書寫下「見一次面，少一次。有些人一輩子都在等一個人回頭；有些人在風雨中等待最後一次見面的機會。」這段話引發無數迴響，因為每個收容人背後，都有一個等待的家庭。他呼籲社會給予更生人更多包容與支持，讓他們有重新出發的機會，也勉勵更生人，在暴雨過後，總會迎來陽光，只要願意給自己一個機會，悔悟永遠不嫌晚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜曝「立院四大美男子」！柯建銘也入列
台北市大雨「大巨蛋漏水」！歌迷被迫淋雨聽五月天
快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」
貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫
大咖藝人全到場！她穿愛馬仕朝聖GD
台美關稅持續推進！　鄭麗君：雙方盼8月1日期限前完成協議
南部風災嚴重、大停電元凶找到了！柯建銘助理周軒：國民黨害的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵！她崩潰接男友電話

快訊／桃園龜山工安意外奪命　男跌落電梯井送醫不治

金門車禍畫面曝！直行機車撞左轉車　騎士噴飛倒分隔島送醫

27歲BMW男闖紅燈撞對向車　2罪通緝他超緊張...露陷被逮

「有沒性高潮過」狼父睡前躲房門後…反鎖性侵女兒　判決出爐

新北女騎士右側超車自摔！被油罐車爆頭慘死　家屬淚求監視畫面

又是代購黃金！豐原5口命案前「同手法詐百萬」　團購主又挨告

桃園大四生暑假躲廁所「偷拍女職員」　認錯拒賠償下場出爐

警員執勤被撞昏迷...緊急二度手術　母親、弟弟連夜北上探視

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

社牛朋友瘋狂推薦單身好友 連話題都幫忙想好XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵！她崩潰接男友電話

快訊／桃園龜山工安意外奪命　男跌落電梯井送醫不治

金門車禍畫面曝！直行機車撞左轉車　騎士噴飛倒分隔島送醫

27歲BMW男闖紅燈撞對向車　2罪通緝他超緊張...露陷被逮

「有沒性高潮過」狼父睡前躲房門後…反鎖性侵女兒　判決出爐

新北女騎士右側超車自摔！被油罐車爆頭慘死　家屬淚求監視畫面

又是代購黃金！豐原5口命案前「同手法詐百萬」　團購主又挨告

桃園大四生暑假躲廁所「偷拍女職員」　認錯拒賠償下場出爐

警員執勤被撞昏迷...緊急二度手術　母親、弟弟連夜北上探視

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

詹子賢炸裂第8轟！高宇杰致勝安　兄弟4局大局逆轉6比3勝味全

直擊／等8年才登台！GD催淚告白：我不會讓你們離開　2度強調帶BIGBNAG回來

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！洪總強調終結者仍是他　期待找回信心

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭大陸同行舉報　穿便服也被帶離場

韓國瑜致詞突點名「立院四大美男子」！柯建銘也入列

營養師點名「10大感光食物」　攝取過多會加速曬黑

王毅暗諷菲「馬前卒」　中方不承認南海仲裁案：掃進歷史垃圾堆

快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」飆〈流星雨〉

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

社會熱門新聞

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

台中五口命案懶人包！團購主李女「成魔之路」

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

孫安佐表姊涉「愛情詐騙」如剝皮店　她因姑姑逃一劫

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

團購主五口命案前2周就被告詐欺

女超車不慎自摔　遭輾頭重創慘死

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

悍女攻擊3律師還嗆直播殺人！司法院發聲了

撞擊瞬間曝光！北市警凌晨鳴笛執勤「路口遭撞飛」

即／桃園龜山工安意外奪命　男跌落電梯井送醫不治

更多熱門

相關新聞

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

詐騙手法又翻新！南彰化有民眾收到「只要寄金融卡，就業資金248萬元秒入帳」的手法，誘騙民眾上當淪為人頭戶。所幸行員機警發現異常，立即通報警方到場勸阻，成功攔截這起詐騙案，保住民眾血汗錢。警方提醒，凡是要求寄送金融卡、存摺的「資金申請」都是詐騙，民眾務必提高警覺。

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

國3和美交流道出口7/14起封閉5天

國3和美交流道出口7/14起封閉5天

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

關鍵字：

彰化鐵窗高肇良癌症

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

林襄拜拜穿超辣！

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面