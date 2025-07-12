寄金融卡248萬就業資金就袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法又翻新！南彰化有民眾收到「只要寄金融卡，就業資金248萬元秒入帳」的手法，誘騙民眾上當淪為人頭戶。所幸行員機警發現異常，立即通報警方到場勸阻，成功攔截這起詐騙案，保住民眾血汗錢。警方提醒，凡是要求寄送金融卡、存摺的「資金申請」都是詐騙，民眾務必提高警覺。

▲彰化男子衝郵局寄金融卡，田中警分局員警及時阻詐。（圖／警方提供）

田中警分局表示，日前有一名民眾慌張地走進某行庫，表示要寄送重要文件。細心的行員在處理時發現，民眾準備寄送的竟是「個人金融卡」，立即察覺有異，隨即通報田中派出所。警員高智新趕抵現場了解後發現，該民眾日前透過LINE接觸一個自稱「投資有限公司」的帳號，對方聲稱可以協助申請高達248萬元的「就業補助資金」，但需要民眾配合「資金審核程序」，要求提供個人資料並將金融卡寄到指定地點。

▲彰化男子衝郵局寄金融卡出示對話內容，田中警分局員警及時阻詐。（圖／警方提供）

民眾狐疑的向警方說「對方說這是正常程序，還傳了很多官方文件給我看...」，雖然覺得奇怪，但看到對方提供的文件相當「正式」，加上急需資金周轉，才決定配合。所幸在寄出前多問了一句，才沒有落入詐騙陷阱。

警方分析，這是最新出現的「假就業真詐財」手法，詐騙集團通常會以高額資金誘騙：打出「就業補助」、「創業基金」等名目，金額動輒上百萬元吸引受害者上鉤；製作假的申請表格、政府公文，偽造官方文件，甚至提供「客服專線」以「驗證身分」、「資金審核」為由，增加可信度。

「一旦寄出金融卡，帳戶馬上就會被詐騙集團用來洗錢！」員警當場向民眾解釋，這種手法會讓受害者同時面臨兩種風險：不僅帳戶內存款會被盜領，更可能因為帳戶被用作人頭帳戶，反而成為詐騙共犯，後果不堪設想。

▲彰化男子衝郵局寄金融卡，田中警分局員警及時阻詐。（圖／警方提供）