10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。（圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

「等了4次紅燈還轉不過去！」彰化花壇鄉省道左轉台74甲線東外環道的號誌問題引發民怨，有網友抱怨左轉綠燈僅約10秒，尖峰時段根本是「無限輪迴」的等待。貼文立刻引發共鳴，許多駕駛哀號「遇到新手開慢點，一個燈號只能過2台車」，也有網友提出解套認為，「要直走然後迴轉，這樣才會省時間」。

該處路口位於花壇鄉省道要道，右轉金墩街、左轉台74甲線，六線道的路口雖設有專用左轉車道，但只要是上下班通勤時間，塞車已成為常態，之前施作自來水汰管工程時，更是成為交通黑暗期，整個塞到無言。

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

網友留言指出，「自從東彰路通車後，從這邊要左轉的車流就變多了，左轉秒數僅10秒沒有隨之調整，變成就是左轉時無限的等..等..等」，也有網友怒批根本是「整人」、「等了4次紅燈還轉不過去！」只能坐在車內傻等苦中作樂，不過也有網友提出解套方案「從麗園餐廳上74」、「省道直走然後迴轉，這樣才會省時間」。

彰化警分局看到網友留言，已主動向交通處及公路局反映，希望能調整秒數改善目前的通行窘境。