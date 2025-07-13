　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。。（圖／翻攝自Google Map.）

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。（圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

「等了4次紅燈還轉不過去！」彰化花壇鄉省道左轉台74甲線東外環道的號誌問題引發民怨，有網友抱怨左轉綠燈僅約10秒，尖峰時段根本是「無限輪迴」的等待。貼文立刻引發共鳴，許多駕駛哀號「遇到新手開慢點，一個燈號只能過2台車」，也有網友提出解套認為，「要直走然後迴轉，這樣才會省時間」。

該處路口位於花壇鄉省道要道，右轉金墩街、左轉台74甲線，六線道的路口雖設有專用左轉車道，但只要是上下班通勤時間，塞車已成為常態，之前施作自來水汰管工程時，更是成為交通黑暗期，整個塞到無言。

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

▲彰化花壇省道左轉台74甲線僅10秒惹民怨。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

網友留言指出，「自從東彰路通車後，從這邊要左轉的車流就變多了，左轉秒數僅10秒沒有隨之調整，變成就是左轉時無限的等..等..等」，也有網友怒批根本是「整人」、「等了4次紅燈還轉不過去！」只能坐在車內傻等苦中作樂，不過也有網友提出解套方案「從麗園餐廳上74」、「省道直走然後迴轉，這樣才會省時間」。

彰化警分局看到網友留言，已主動向交通處及公路局反映，希望能調整秒數改善目前的通行窘境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本首相石破茂發文慰問台灣！
川普對歐盟、墨西哥徵30％關稅！財經專家憂：期待全落空
五月天「促成F4世紀合體」內幕曝光！
韓國瑜曝「立院四大美男子」！柯建銘也入列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

快訊／19歲男萬華遭輪毆慘死！2男1女收押禁見　1女10萬元交保

1萬元還沒發「詐團已盯上」！刑事局緊急提醒：申請網址是假的

警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」　執勤卻遇劫

快訊／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

快訊／台南民宅火警「全面燃燒」！婦人困屋內身亡

快訊／新北鐵皮工廠大火「超粗黑煙」沖天　民眾請緊閉門窗戴口罩

快訊／台南市區肯德基失火　員工民眾緊急疏散

颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵！她崩潰接男友電話

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

斷交西羅殿百年情誼沒了　普濟殿總幹事洪忠義爆氣怒噴

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

快訊／19歲男萬華遭輪毆慘死！2男1女收押禁見　1女10萬元交保

1萬元還沒發「詐團已盯上」！刑事局緊急提醒：申請網址是假的

警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」　執勤卻遇劫

快訊／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

快訊／台南民宅火警「全面燃燒」！婦人困屋內身亡

快訊／新北鐵皮工廠大火「超粗黑煙」沖天　民眾請緊閉門窗戴口罩

快訊／台南市區肯德基失火　員工民眾緊急疏散

颱風夜鐵窗淚！罹癌收容人泣寫「媽別來」 更生導師揭最痛領悟

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵！她崩潰接男友電話

Land Rover「經典越野休旅車正式回歸」！聯手大陸車廠轉生電動車

10秒綠燈惹怨！左轉「等4次還過不去」 用路人怒：根本整人

淺灘成煉獄！彰化貓羅溪千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

台電人員搶修拚復電！3孩童大喊「加油辛苦了」　畫面感動近萬人

快訊／19歲男萬華遭輪毆慘死！2男1女收押禁見　1女10萬元交保

高空黑影放大竟是人！台電人員站電線上「推車」搶修　全網看跪了

《魷魚遊戲》李陣郁也來挺GD台灣場！後台雙男神開心合照還標246號

交叉掩護建立射角優勢　南竿守備大隊機步連守住重要目標

台電員工7天沒回家！半身泡水溝修電線桿　妻見工作照淚崩：老公

戰車連組裝鋼刺蝟！　澎湖五德舊機場演練反機降

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

社會熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

團購主五口命案前2周就被告詐欺

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

快訊／19歲男遭毆死！2男1女收押禁見

詐團盯上普發1萬元！刑事局：申請網址是假的

台南民宅全面燃燒！婦人困屋內身亡

即／台南市區肯德基失火　員工民眾緊急疏散

「有沒性高潮過」狼父躲房門後　反鎖性侵女兒

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

騙光再誘房貸1200萬「只給幾十萬」　14人被剝破億

更多熱門

相關新聞

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

淺灘成煉獄！千尾台灣鯛恐「集體缺氧」

連日暴雨後竟成魚群地獄！彰化縣芬園鄉貓羅溪畔繼昨日出現數千尾魚屍後，今天（12日）又有民眾在淺灘積水區發現上千尾台灣鯛、錦鯉受困。魚群全部擠在狹小水窪中張著小嘴瘋狂掙扎，拼命把頭探出水面呼吸，生態攝影師米諾斯憂心「若沒有立即救援或下雨，這些魚恐撐不過2天！」

罹癌收容人颱風夜泣寫「媽別來」

罹癌收容人颱風夜泣寫「媽別來」

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

「寄金融卡」248萬輕鬆入袋　警揭「秒變人頭戶」恐怖下場

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

彰化男失蹤2天疑似落水　警消全面搜索中

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑海邊險滅頂

關鍵字：

彰化台74甲線花壇金墩街公路局

讀者迴響

熱門新聞

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

五月天花2年促成F4合體　內幕曝光！

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

日本首相石破茂發文慰問台灣

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

即／新北鐵皮工廠大火　「超粗黑煙」沖天

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

快訊／F4真的回來了！　世紀合體五月天飆〈流星雨〉

警員請假想聽五月天　執勤卻遭撞重傷昏迷

全民普發一萬塊　他1原因想拒領：有人更需要

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面