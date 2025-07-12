酒駕悲劇不再發生！　台東交通警監獄舉辦深度宣導

▲警入獄宣導強化受刑人對酒駕風險的警覺心。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化受刑人對交通安全的重視，台東縣警察局交通警察隊近日受邀前往法務部矯正署台東監獄，舉辦酒後駕車防制暨交通安全宣導活動，期望讓受刑人從真實案例中深刻反思，建立正確的交通安全觀念，避免重返社會後再度因酒駕誤觸法網。

此次宣導以「喝酒不開車、開車不喝酒」為主軸，交通警察隊宣講人員透過簡報與實際事故影像，呈現台東縣近年多起重大酒駕肇事案例，分析駕駛人在酒後因反應遲鈍、注意力渙散所導致的事故過程與結果，現場氣氛肅穆，不少受刑人表情凝重，深感警醒。

活動中也詳細解說了酒駕後可能面臨的刑事責任與相關處罰，包括肇事傷亡的法律後果、刑期延長與家庭關係破裂等實際面向，讓受刑人理解酒駕不僅是一時疏忽，更可能釀成無法挽回的悲劇。

交通警察隊表示，推動「酒駕零容忍」已成為社會普遍共識。許多酒駕事故往往起於駕駛人心存僥倖，而一念之差，可能毀掉自己與他人的人生。透過這場入監宣導，希望讓服刑中的受刑人能深切體會酒駕對家庭與社會的破壞性，未來重返社會時能自律守法，遠離危險行為。

警方也再次呼籲民眾，酒後應選擇代駕、搭乘計程車或請親友接送，切勿酒後駕車，以實際行動守護自己與他人的生命安全，共同營造更安全的交通環境。