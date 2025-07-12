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黃偉哲偕賴清德總統走入災區　允三大補助助災民重建

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創南台灣，強風豪雨造成台南市沿海與農業區多處民宅受損，市長黃偉哲11日陪同總統賴清德走訪七股、學甲、後壁等地，實地傾聽災民心聲。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

賴清德總統向民眾保證，將責成行政院成立專案，研擬房屋損毀補助機制，比照以往地震災損標準辦理，並承諾盡速恢復供電、通訊與民生基本設施，協助災民早日重建家園。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

台南市府統計，截至目前已有7678戶房屋災損，其中許多屋頂全掀或半毀，黃偉哲市長表示，市府將協調帆布物資，協助鋪設遮蔽，降低居民生活不便。針對重災地區仍有大範圍停電，黃市長也指出，市府已募集氫能發電機、太陽能儲電設備及汽油發電機，將陸續發送至各區公所、活動中心與社區據點，供民眾臨時用電。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

賴總統在勘災時指出，此次風災不僅造成嘉義三座高壓電塔倒塌，台南地區電線桿傾倒更高達1133支，為歷年之最，目前台電已在台南調動168個工班搶修，力拚今晚前完成主幹線修復，末端巷弄與村落將同步加快進度，必要時也會在宮廟、超商、活動中心設置臨時盥洗區，提供民眾基本生活所需。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

通訊中斷部分，消防署長蕭煥章表示，因基站停電導致行動電話無訊號，目前已派遣7輛行動通訊車進駐七股、3輛進駐後壁等地區協助災區恢復通訊，待復電後可望全面恢復正常。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲強調，災民多要求比照2023年楠西地震補助標準，市府將全力配閤中央政策，針對房屋全倒、半倒進行損失評估與補助申請，也會協助拆除危險建物與清理作業。此外，七股西寮及沿海地帶因海水倒灌嚴重，市府已指示水利局與中央會勘堤防與沙洲復育工作，並儘速修復抽水機與水閘門設備，防堵後續淹水危機。

▲總統賴清德11日偕市長黃偉哲前往七股、學甲等災區勘災，實地傾聽災民心聲。（記者林東良翻攝，下同）

本次勘災行程由賴總統率領多位中央部會官員與地方民代親赴現場，包括經濟部長郭智輝、內政部消防署長蕭煥章、台電董事長曾文生，以及立委郭國文、賴惠員、陳亭妃，市議員謝舒凡、蔡蘇秋金、沈家鳳、李宗翰、周嘉韋、李宗霖等均出席，展現中央地方共同為災後復原打拼的決心。

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