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楊瓊瓔開箱台中國際會展中心　力拚11月下旬試營運、年底開幕啟用

▲▼國民黨立委楊瓊瓔與貿協、台中市府官員開箱「台中國際會展中心」。（圖／立委楊瓊瓔辦公室提供）

▲國民黨立委楊瓊瓔與貿協、台中市府官員開箱「台中國際會展中心」。（圖／立委楊瓊瓔辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

台中市的最新地標「台中國際會展中心」可望在年底正式啟用，國民黨立委楊瓊瓔昨與台中市府建設局、經發局、都發局及貿協代表，視察這座甫完工、中部最大規模的展場，她表示，這將是中部邁向國際的重要門戶。目前場館已進入裝修階段，預計11月下旬試營運並於12月28日正式開幕。

「台中國際會展中心」占地9.8公頃，樓地板面積達13萬平方公尺，設有展覽館及會議中心，可容納1600個展覽攤位及5000個會議席次，將成為中部地區最大規模的會展展場。

展覽館1樓未來將提供高達700桌的宴會場地，會議中心則適合舉辦國際論壇及商貿交流，場館還計畫導入便利商店、餐飲區及智慧管理系統，全面提升參觀者的體驗與營運效率。

▲▼國民黨立委楊瓊瓔與貿協、台中市府官員開箱「台中國際會展中心」。（圖／立委楊瓊瓔辦公室提供）

楊瓊瓔表示，貿協原本預計投入3億元進行場館裝修，但因原物料價格上漲及設計需求增加，總投資金額已提升至4.5億元。她期待會展中心未來吸引國內外企業舉辦展覽與會議，進一步帶動台中機械產業升級以及周邊住宿、交通和商圈的蓬勃發展。台中國際會展中心的啟用，不僅是中部地區會展經濟的重要里程碑，也為台灣迎接更廣泛的國際交流與合作提供了全新舞台。

台中市經發局長張峯源說，2026年度已有41件展覽場地申請，包括9場專業展與32場消費展，另有尾牙、新品發表等活動預登記約20件。場館設計參考台北南港展覽館及國際標準，擁有高度彈性，可容納超過1萬人規模的活動，會議空間則能因應30至3000人的需求。

目前場館已於7月8日完成建築景觀與機電系統等19項工程點交，正式進入裝修與營運籌備階段。貿協指出，裝修工程由具展館經驗的專業廠商負責，將全面提升照明、視聽、無線網路等配備，並以展覽棟1樓為優先施工區域。

貿協透露，場館預計11月21日取得使用執照，之後展開試營運，首展將於12月底正式登場。

▲▼國民黨立委楊瓊瓔與貿協、台中市府官員開箱「台中國際會展中心」。（圖／立委楊瓊瓔辦公室提供）

▲▼國民黨立委楊瓊瓔與貿協、台中市府官員開箱「台中國際會展中心」。（圖／立委楊瓊瓔辦公室提供）

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