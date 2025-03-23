　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預告物價將再攀升　楊瓊瓔批：電價惡漲經濟部配套措施做了嗎

▲▼經濟部長郭智輝 聯訪 立法院經濟委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台電費擬於4月調漲，民生住宅、小商店首當其衝。國民黨立委楊瓊瓔今（23日）表示，年10月才漲電價，不到半年又漲，若成真，這是台電4年來第5次漲價，且不只是漲，還是大漲、惡漲。她並預告，民眾一定是要面對全面性衝擊，因這不僅是電費單上增加幾百元，是原就高漲的物價會更攀升，政府知道現在物價漲的有多快嗎、不踩煞車還要亂踩油門？

傳出電價方案大致敲定要漲價，且住宅、小商家等民生用電平均漲幅高達11％，產業用電漲幅則約5％，最終總電價平均漲幅逾6％，衝擊1450萬戶。楊瓊瓔對此表示，工業電價近年經多次調漲，平均單價已達4.29元，政府再漲只會讓企業產業更緊繃，無法理解政府決策思維。

楊瓊瓔指出，為什麼說是惡漲？因為政府不斷漲電價，是來自不願面對能源政策錯誤，政府廢便宜淨零的核電、大量高價買綠電又不願檢討，導致現在電力政策結果是「又貴又缺又錯」。

楊瓊瓔表示，前幾天自己質詢經濟部長郭智輝時就質疑過，新政府的能源政績，只剩台電虧損無解、核電反世界潮流在廢止、綠電發展跟不上電力需求，經濟成績單，目前就只看得到漲價兩字，郭就是漲價部長，卓榮泰也不是AI內閣、而是漲價內閣。

楊瓊瓔說，政府政策錯誤，緊抱非核神主牌不放，若最後沒有別招只能用漲電價來解決問題，過去已撥補台電3000億元，電價再連漲，是剝人民兩層皮，治國就是把人民當提款機嗎？請問政府，若漲電價這麼高，經濟部有評估對經濟民生的衝擊多大嗎？CPI（消費者物價指數）會升至2％甚至超過嗎？經濟部準備好配套措施了嗎？

楊瓊瓔提到，更糟的是，政府犧牲人民，還想把民怨推給在野黨，想推卸責任、說是因為國會不通過台電撥補才漲價，難道公帑撥補就不是人民的血汗錢嗎？至今撥補台電已花３０００億，之所以不接受再亂花錢，就是因為虧損主因，根本就是政府廢核、買貴綠電的能源政策錯誤，台電去年的報告自己也說，就算撥補，未來還是可能繼續漲價才能彌補虧損，再不針對問題解決的話，根本就是一個財務黑洞。

楊瓊瓔指出，台電累計虧損超過4千億，台電堅持要買高價綠電，就是慘虧原因之一， 執政黨把發電平均每度只要1.42元、成本最低的核電廢掉不用，而煤、氣發電成本在2.5到3元左右，執政黨向開發商購買的風、光電則最貴，每度都達5到6.5元左右。有學者推估，去年購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過6百億元。

楊瓊瓔質疑，且台電今年一月財報，又增加121億虧損，其中太陽電虧損5.8億，風力58億，外購燃氣17億，唯一沒虧損的就是核電，盈餘7億多，也就是說，未來還會繼續虧下去，難道，未來政府打算繼續一手要撥補、一手要漲價？

楊瓊瓔表示，氣候變遷委員會副召集人、和碩聯合科技董事長童子賢日前也主張，以一年用電三千億度來算，每一度電差一元，一年國家就要支付額外的三千億元，他呼籲讓核電幫忙，可以每年替台灣省下「Ｎ千億元」。

楊瓊瓔強調，所以要呼籲政府，不要當漲價內閣，也不要滿腦子想要甩鍋給在野黨，政策方向錯誤就好好調整，接下來她也會在國會，不僅是對於漲價政策，要政府具體說明，對於是否續用核電、是否可能減少購電量及降低躉購費率，也要政府明確表態，希望全民一起努力，把關能源政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史書華到場嗆黃國昌！　踉蹌跌倒
連鎖日式豬排店醬料罐有小強！　店員徒手抓
8歲女童遭性侵　惡狼還變繼父
歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉
快訊／2年輕男女罹難　直升機吊掛下山了
台中七期豪宅驚見男屍　打掃女嚇壞
「房市處境像Lucky！」　房仲：不能安樂死、也不能草率放行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

「他們覺得我連呼吸都錯」　徐巧芯陷禮包風波：我只有發購物袋

預告物價將再攀升　楊瓊瓔批：電價惡漲經濟部配套措施做了嗎

樂樂法利遭拒入境　王定宇：委員協助依法提出申訴

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

4月民生電價漲11％　藍委轟賴清德：掏民眾錢為大罷免籌經費？

樂樂法利被禁入境！北市曝民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目

民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

「他們覺得我連呼吸都錯」　徐巧芯陷禮包風波：我只有發購物袋

預告物價將再攀升　楊瓊瓔批：電價惡漲經濟部配套措施做了嗎

樂樂法利遭拒入境　王定宇：委員協助依法提出申訴

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

4月民生電價漲11％　藍委轟賴清德：掏民眾錢為大罷免籌經費？

樂樂法利被禁入境！北市曝民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目

民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

精品包風向球！張員瑛露腰躺曬Miu Miu Wander、Karina美腿跟包一樣吸睛

捷報！吳芳嫺攜手中國蔣欣玗　邁阿密網賽挺進女雙16強

史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

《黑澀會》米奇懷孕7個月…外套一脫超辣！　環康尼島徒步走2小時

已故畫家曹登閎《兔子》松菸遭竊！胞弟悲慟發聲：請把畫還我們

苗栗男鋸樹出意外！疑似遭倒塌樹木撞擊頭部　卡在樹上死亡

屏東男怨妻「假日都在騎單車」訴離　她曝夫先外遇...法官准了

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

政治熱門新聞

因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：一定要三振傅崐萁！

蔡學良母陳情被警架離　賴清德得知後立刻下令「安排見面」

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

轟國民黨「無腦章魚搞公投」　沈富雄：傅崐萁與陳玉珍最該被罷免

樂樂法利被禁止入境　北市曝原因

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊號

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

宣講首登場　昌喊話告訴綠這件事

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

國民黨新北「反罷」說明會登場！　謝龍介怒吼：全面反攻

稱罷綠連署8席過關　凌濤：藍營氣勢回升

國軍加薪　藍委談「這2單位」薪水也要漲

傳2026合作魏家拉下「花蓮王」　林右昌：花蓮需要大家一起團結

更多熱門

相關新聞

稱罷綠連署8席過關　凌濤：藍營氣勢回升

稱罷綠連署8席過關　凌濤：藍營氣勢回升

全台立委大罷免浪潮持續升溫，國民黨桃園市議員凌濤今（23日）表示，依據公民團體自行查對資料，在野罷免連署已破蛋，並直攻8席過關，因此呼籲中選會不要阻擾變「綠營東廠」，藍營也會持續奮戰。

4月民生電價漲11％　藍委：為罷免籌經費？

4月民生電價漲11％　藍委：為罷免籌經費？

國軍加薪　藍委談「這2單位」薪水也要漲

國軍加薪　藍委談「這2單位」薪水也要漲

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

快訊／鹿港一片漆黑...1896戶停電

快訊／鹿港一片漆黑...1896戶停電

關鍵字：

國民黨電價台電楊瓊瓔經濟部

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

佩甄願意和老公3P

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面