預告物價將再攀升　楊瓊瓔批：電價惡漲經濟部配套措施做了嗎

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台電費擬於4月調漲，民生住宅、小商店首當其衝。國民黨立委楊瓊瓔今（23日）表示，年10月才漲電價，不到半年又漲，若成真，這是台電4年來第5次漲價，且不只是漲，還是大漲、惡漲。她並預告，民眾一定是要面對全面性衝擊，因這不僅是電費單上增加幾百元，是原就高漲的物價會更攀升，政府知道現在物價漲的有多快嗎、不踩煞車還要亂踩油門？

傳出電價方案大致敲定要漲價，且住宅、小商家等民生用電平均漲幅高達11％，產業用電漲幅則約5％，最終總電價平均漲幅逾6％，衝擊1450萬戶。楊瓊瓔對此表示，工業電價近年經多次調漲，平均單價已達4.29元，政府再漲只會讓企業產業更緊繃，無法理解政府決策思維。

楊瓊瓔指出，為什麼說是惡漲？因為政府不斷漲電價，是來自不願面對能源政策錯誤，政府廢便宜淨零的核電、大量高價買綠電又不願檢討，導致現在電力政策結果是「又貴又缺又錯」。

楊瓊瓔表示，前幾天自己質詢經濟部長郭智輝時就質疑過，新政府的能源政績，只剩台電虧損無解、核電反世界潮流在廢止、綠電發展跟不上電力需求，經濟成績單，目前就只看得到漲價兩字，郭就是漲價部長，卓榮泰也不是AI內閣、而是漲價內閣。

楊瓊瓔說，政府政策錯誤，緊抱非核神主牌不放，若最後沒有別招只能用漲電價來解決問題，過去已撥補台電3000億元，電價再連漲，是剝人民兩層皮，治國就是把人民當提款機嗎？請問政府，若漲電價這麼高，經濟部有評估對經濟民生的衝擊多大嗎？CPI（消費者物價指數）會升至2％甚至超過嗎？經濟部準備好配套措施了嗎？

楊瓊瓔提到，更糟的是，政府犧牲人民，還想把民怨推給在野黨，想推卸責任、說是因為國會不通過台電撥補才漲價，難道公帑撥補就不是人民的血汗錢嗎？至今撥補台電已花３０００億，之所以不接受再亂花錢，就是因為虧損主因，根本就是政府廢核、買貴綠電的能源政策錯誤，台電去年的報告自己也說，就算撥補，未來還是可能繼續漲價才能彌補虧損，再不針對問題解決的話，根本就是一個財務黑洞。

楊瓊瓔指出，台電累計虧損超過4千億，台電堅持要買高價綠電，就是慘虧原因之一， 執政黨把發電平均每度只要1.42元、成本最低的核電廢掉不用，而煤、氣發電成本在2.5到3元左右，執政黨向開發商購買的風、光電則最貴，每度都達5到6.5元左右。有學者推估，去年購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過6百億元。

楊瓊瓔質疑，且台電今年一月財報，又增加121億虧損，其中太陽電虧損5.8億，風力58億，外購燃氣17億，唯一沒虧損的就是核電，盈餘7億多，也就是說，未來還會繼續虧下去，難道，未來政府打算繼續一手要撥補、一手要漲價？

楊瓊瓔表示，氣候變遷委員會副召集人、和碩聯合科技董事長童子賢日前也主張，以一年用電三千億度來算，每一度電差一元，一年國家就要支付額外的三千億元，他呼籲讓核電幫忙，可以每年替台灣省下「Ｎ千億元」。

楊瓊瓔強調，所以要呼籲政府，不要當漲價內閣，也不要滿腦子想要甩鍋給在野黨，政策方向錯誤就好好調整，接下來她也會在國會，不僅是對於漲價政策，要政府具體說明，對於是否續用核電、是否可能減少購電量及降低躉購費率，也要政府明確表態，希望全民一起努力，把關能源政策。