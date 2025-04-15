卓榮泰指「非核家園」不是誰的神主牌　同意藍委淨零家園比非碳好

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）赴立法院施政總質詢，藍委楊瓊瓔質詢時詢問，若立法院修核能管理法，並將環境基本法23條抱著非核家園神主牌，改為淨零家園，你同意吧？卓揆回應，任何一個法案如果經過充分討論、民主程序，只要通過，行政院應該是要接受的。卓也強調，那不是誰的神主牌，是大院通過的法案，「非核或是淨零都是政院目標，且委員講的淨零比你的同事講非碳好多了。」

楊瓊瓔表示，電力就等於是國力，氣候變遷副召集人童子賢也說，一年國家要額外支出3千億，讓核電幫忙吧，每年替台灣省下幾千億，中央院院長也說，AI用電需求量無上限，是不是效法德國作法進口核電。楊瓊瓔指出，台灣逆著世界潮流要廢核，為何要廢核？

卓榮泰回應，核三廠40年期限到了，這是核管法規定，必須要處理，現在開始到2032年之間，有六座大型電廠以氣換煤，在降低排碳、更新設備、放大能量，包含大林、興達、通宵、台中、林口、協和等。

楊瓊瓔提到，郭智輝之前說，核管法修法如果大院通過，經濟部跟台電會按照修法方向執行，還是會提覆議嗎？卓榮泰表示，任何一個法案如果經過充分討論、民主程序，法律案、預算案只要通過，行政院應該是要接受的，在這樣的結構下開始推演，看什麼樣對國家是最有利的方向。

對於核電議題，楊瓊瓔追問，國家蓬勃發展，能源當然不夠，如果環境基本法23條抱著非核家園神主牌，永遠都是嘴巴說說、不能做，本席提出非核家園改成淨零家園，你同意吧？

卓榮泰回應，那不是誰的神主牌，是大院通過的法案，無論是非核都是淨零都是行政院邁向的目標，且委員講的淨零比你的同事講非碳好多了。

▼藍委楊瓊瓔質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

