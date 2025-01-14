立委喊高鐵增設北台中站　陳世凱：有需求才啟動可行性評估

▲立委提案高鐵增設北台中站。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵目前有12個車站，未來將延伸到宜蘭、屏東，國民黨立委楊瓊瓔日前提議北台中應增設一站高鐵站，不過台灣鐵道暨國土規劃學會質疑「高鐵恐變慢鐵」。交通部長陳世凱今日表示，立委有這樣的想法，行政部門會來評估，有需求才會啟動可行性評估，不過台鐵若可提供北中快速方案，不會比高鐵差多少。

日前有立委質詢時提及高鐵台中站週邊交通經常擁塞，建議增設北台中高鐵站，交通部承諾進行可行性評估。台灣鐵道暨國土規劃學會則質疑，高鐵是「中長途城際快速運輸系統」，設站過多，「高鐵恐怕會變慢鐵」，影響全線整體運輸效能，從工程角度來看，道岔設置有難度，也無法設站。

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交通部長陳世凱今(14日)在交通部新春記者會受訪時表示，高鐵各地立委都在爭取設站，楊瓊瓔委員也希望台中增加豐原站，該案要評估，「立院有這樣想法，對行政部來說都會評估，但是否是可行性研究還有一段路要討論，評估出來有需求，才會啟動可行性研究方案。」

陳世凱指出，目前看起來高鐵台中站確實比較擁擠，他也跟台鐵公司討論，台鐵有競爭力的運具，北中一個多小時就可以到，針對立委提增設高鐵豐原站，目前也有在想其他方案，如果台鐵可以提供更快速的方案，台北到台中一個半小時可以抵達，不會比高鐵差多少。