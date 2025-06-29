罷團補件朝三階投票邁進　楊瓊瓔籲支持者站出來投不同意票

▲面對被罷免案即將進入第三階段，資深藍營女立委楊瓊瓔表示，尊重罷團的作法，相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的、是有智慧的。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

罷免台中市第三選區、資深藍營女立委楊瓊瓔的公民團隊「中三拒瓔」今（29）日上午前往台中市選舉委員會，補件二階連署書共755份，達到原本需補件數3464份的137%。「中三拒瓔」呼籲年輕人要挺身而出，勇敢向惡質政治人物說「不」；楊瓊瓔則回應，尊重罷團的作法，面對罷免案即將進入第三階段，她的支持者很錯愕、也很憤怒，團隊會繼續一步一腳印，深耕地方，爭取更多支持。

▲罷免團體「中三拒瓔」今天正式前往選委會完成罷免國民黨立委楊瓊瓔的連署補件程序，總計補件4755份連署書。（圖／記者游瓊華翻攝）



罷免團體「中三拒瓔」副發言人Amy表示，今天團隊正式前往選委會完成罷免楊瓊瓔的連署補件程序，總計補件4755份連署書。她強調，這不只是一個數字，而是一份份來自人民的聲音，是對政治人物不當行徑的抗議，也是台灣民主制度的具體展現。

楊瓊瓔稍早也發布新聞稿表示，台灣正面臨國際經貿極大挑戰，大家需要團結，而不是撕裂，需要奮鬥，而不是仇恨。楊瓊瓔也呼籲支持者，這一次只有靠自己的力量才能終止惡鬥，在中選會公告投票日後，站出來投下不同意票，守護台灣的民主價值。