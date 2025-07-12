「台灣製火箭」北海道試射失敗！未達預定高度　墜落畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

一枚由台灣製造、全長12公尺的2段式火箭，12日上午在日本北海道大樹町的民營發射場「宇宙港」升空，目標是飛抵100公里外的太空邊界。不過，根據現場廣播，火箭最終未能達到預定高度便中止飛行。NHK釋出的影像更清楚捕捉到火箭在空中旋轉、墜落的畫面。

根據NHK報導，這枚火箭是在當地時間12日上午11時40分發射，但根據當地廣播所述，火箭未能抵達預定的100公里高空，在飛行過程中便中止。

報導指出，這枚火箭由台灣製造商開發，屬於2段式結構，全長12公尺、直徑60公分、重達1.4公噸，採用「混合型」引擎設計，結合固體燃料與液體氧化劑，具有爆炸風險低、製造成本低等優勢。

根據業者說法，本次發射的主要目的是驗證火箭引擎的性能，並未搭載任何衛星，發射成功後預計將落入太平洋海域。

主導這次發射任務的是與該台灣火箭製造商屬於同一企業集團的外資公司，總部設於北海道。該公司指出，選擇北海道作為發射地點，除了地理位置接近台灣、交通便利外，也考量到當地具備太平洋面海方向，可降低發射風險，有利整體任務規劃。

北海道大樹町近年積極投入太空產業，2021年起與民間攜手設立火箭發射基地，並獲得日本政府最高105億日圓資金補助，打造「宇宙港」以吸引全球民間火箭需求。這次由外資企業在日本境內發射火箭，更是首度記錄，具象徵性意義。

「宇宙港」管理單位Space Cotan社長小田切義憲表示，這次來自台灣的火箭發射雖未成功，但已是國際注目的開始，「為了讓宇宙港商業化成功，未來不僅要滿足日本國內，也要能吸引海外市場，這次發射是一個讓全世界認識這座宇宙港的好機會。」