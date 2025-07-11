遭川普課25%高額關稅！日相石破茂爆粗口「遭看扁」：難忍這口氣　

▲日相石破茂最近積極出席參議院選舉造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本參議院即將於7月20日改選，如今自民黨的政黨支持率低迷，恐怕無法取得過半席次，甚至得面臨政權輪替的危機，加上美國總統川普不顧同盟國情面，決定向日本課徵高達25%的對等關稅，凸顯日本政府談判策略失敗。對此，日相石破茂在造勢場合上爆粗口，「我們被人看扁，難道就這樣忍氣吞聲嗎？」

根據日媒《朝日新聞》、《富士新聞網》，日本首相石破茂9日前往千葉縣船橋市JR船橋車站前，為自民黨候選人進行參議院選舉造勢，他在街頭演說時提到如今陷入苦戰的關稅談判，並且罕見以強烈的措詞語氣吐露出對於川普的不滿，引發日本國內媒體和在野黨的關注。

石破茂在台上表示，「這是攸關國家利益的戰鬥！被人家吃定了，難道我們就必須閉嘴忍氣吞聲嗎？我們該講的，就算對方是同盟國也一樣，我們必須坦坦蕩蕩地說出來！」

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正密集赴美談判，卻未能取得滿意成果。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，自從川普政府今年4月公布日本的對等關稅為24%後，石破茂便派遣心腹、經濟再生擔當大臣赤澤亮正密集赴美談判，然而至今卻無法與美方達成協議，川普更痛批日本不願意從美國進口稻米和汽車，最後川普於7日公布寄給石破茂的信件，直接表示日本的關稅稅率為25%，比4月還多出1%。

石破茂昨（10）日在富士電視台旗下的政論節目，針對先前提及川普的強烈措詞進行解釋，「只因為平常我們非常倚賴（美國），所以逼我們一定要聽他們的話，這恐怕讓人非常困擾。」

另外，自民黨政調會長小野寺五典也於8日公然批評川普向日本課徵重稅，「光憑寄出一封信告知，這對同盟國而言是非常失禮的行為，我們感受到強烈的憤怒！」

針對石破茂如此激烈的言論，國民民主黨黨代表玉木雄一郎認為不太妥當，「雖然對方不在現場，但是在國內選舉造勢使用如此激烈的言論，恐怕會使談判變得更加困難，我呼籲首相應該向全民好好解釋對美貿易談判的嚴峻現況。」