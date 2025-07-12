熊來了！日本北海道送報男凌晨慘死　居民嚇壞：屍體在地上被拖行

記者羅翊宬／編譯

日本北海道今（12）日清晨發生一起男性遭熊攻擊死亡的案件！一名擔任送報員的50多歲男性在叢林附近疑似遭到熊襲擊，且身體還被熊在地上拖行，當地居民目睹慘狀後立刻報警，只是當警方抵達現場後，男性便不幸身亡。

根據《日本放送協會》、《北海道文化放送》，日本北海道福島町三岳於12日凌晨3時，發生一起50多歲男性送報員遭熊攻擊死亡的案件，住在附近的居民目睹慘狀後，立刻向警方通報，只是當警方抵達養老院「Group Home陽光園」西側附近的叢林後，便發現遭襲擊的男性倒臥在此，早已氣絕身亡。

目前警方仍在釐清該名男性遭熊襲擊的詳細情況，研判熊仍待在附近，因此呼籲當地居民若非必要切勿外出。據悉，事發現場距離福島町役場（村公所）以北約700公尺，附近民宅和養老院林立。

根據《日本新聞網》，今年從6月以來便經常發生熊隻出沒市區、攻擊人類的事件，包括岩手縣北上市於7月9日上午就有熊闖入倉庫、破壞大門後偷吃白米的事件，而北上市也發生81歲女性遭熊攻擊死亡，以及熊隻在高中校門口徘徊的事件，另外還有熊隻闖入山形機場的跑道。

對此，日本亞洲黑熊（月輪熊）研究所專家米田一彥解釋，「現在是熊隻發情期的末期，因此熊隻處於興奮狀態。此外，熊隻也會前往距離人類聚落較近的地方，方便覓食草莓等作物。」