1萬元還沒發！他聽見別人「興奮討論買什麼」　網曝關鍵：慢慢等

▲已有民眾在討論如何運用這1萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。媒體人黃揚明就在臉書上分享，他去新莊球場時，就已聽見其他球迷在討論要怎麼運用這1萬元。貼文曝光後，引起討論。

黃揚明昨日在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」上發文透露，他在新莊球場排隊時，就已聽見後面的球迷正興奮的討論發1萬元之後要買些什麼。只是聽到這番話，他便直言，「還早喔！溫馨」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「什麼時候發才是重點」、「不是票多就贏，還可能提覆議，一萬，慢慢等」、「拿到手上才是真的，不要想太多」、「哈！已經想好要做什麼用了」、「超爽的，直接安排出國玩」、「當然是（買）珠珠寶貝的周邊」。也有網友分享，「今天剪頭髮時，旁邊也在聊一萬元哪時候發，說得跟真的一樣」。

立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力、經濟疲軟，政府應直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億元。

事實上，立法院完成三讀的條文，仍要移送總統及行政院，經總統公布後始能生效。立法院指出，「三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布」。

另根據中華民國憲法增修條文，「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議」，覆議時，若全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應接受該決議。