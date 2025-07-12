普發1萬吵翻！陳沂喊「小英時代發6千一堆人感恩」：誰給錢我都領

▲眾人對普發1萬元有不同看法。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。網路上出現正反聲浪，而網紅陳沂就發文直呼，「誰知道你們會把錢拿去補助誰？補助我最實際」。

針對普發1萬元一事，陳沂在臉書上發文表示，小英時代普發現金6000元，「一堆人感恩載德」，為什麼現在普發1萬元，卻變成是想搞垮國家？她說，不管是誰給錢，她都一定會去領的，「有錢還不要？傻子！誰知道你們會把錢拿去補助誰？補助我最實際」。

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立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力、經濟疲軟，政府應直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金1萬元，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億元。

回顧2023年6月普發6000元，財政部當時說明，其所需經費，是前一年度稅課收入實徵數超過預算數屬於中央政府部分約3800億元為財源，其中，普發現金經費約為1400億元，目的在與全民共享過去經濟發展成果，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。