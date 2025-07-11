風災火警雙重打擊　消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

▲台南七股束線工廠於丹娜絲颱風期間突發大火，火光沖天，第三大隊緊急出動滅火搶救，消防之友會第3辦事處風災後前往各分隊致贈慰勞金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱「丹娜絲」來襲重創台南沿海地區，其中消台南市防局第三救災救護大隊轄區受災最為嚴重，不僅強風豪雨威脅民眾生命財產安全，七股區更在風雨中突發束線工廠大火，火勢一度失控，第三大隊於風災期間共出動118車次，成功救援63人，展現消防人員臨危不亂使命必達的精神。

颱風當晚，七股一間束線工廠突發大火，因廠內堆置大量塑膠與配線成品，在風力助長下迅速延燒，黑煙翻騰、火光沖天，數公里外皆可見熊熊火舌。第三大隊獲報後迅速出動多輛消防車，數十名警義消輪番搶救，最終壓制火勢，成功防止災情擴大。

災後第一時間，消防之友會第3辦事處處長陳炎祈與大隊長陳坤宗親赴佳里、西港、七股、學甲、將軍及北門等分隊，頒發獎勵金慰問不眠不休投入救災的同仁，肯定他們風雨中守護鄉親的辛勞，也大大提振了第一線士氣。

第三大隊長陳坤宗表示，消防之友會長年協助推動消防安全宣導、補助裝備器材與保險福利，堪稱消防最堅強後盾，讓同仁能在災難中無後顧之憂，全心投入救災救護。消防局長李明峯也感謝消友會雪中送炭，強調民間力量與消防體系緊密合作，將讓台南更有韌性、更加安全。