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丹娜絲肆虐台南麻豆！巡守隊馳援「柚」心挺　宋俊明：為家鄉盡力

▲宋俊明大隊長帶著夥伴到麻豆協助農民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲宋俊明大隊長帶著夥伴到麻豆協助農民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

「完蛋了，什麼都沒了。」颱風丹娜絲無情橫掃南台灣，狂風暴雨不僅重創台南，更讓麻豆柚農的心血瞬間化為烏有。當許多人還在為災情感到震驚之際，一群平日默默守護家園的「無名英雄」台南市巡守大隊，卻在最艱難的時刻，彎下腰，用雙手撿拾起遍地的落果，點燃了重建家園的希望之光。

麻豆區磚井里一處柚子園，在丹娜絲肆虐後一夜之間「變身」柚子海。園主阿公望著滿地青黃不接的文旦，臉上寫滿了絕望。據其孫女心疼表示，原本預計八月底、九月初即可採收的萬斤文旦，如今已成殘骸，阿公的心痛溢於言表。這番景象，不僅讓周遭民眾為之鼻酸，也牽動了台南市巡守大隊隊長宋俊明的心。

▲宋俊明大隊長帶著夥伴到麻豆協助農民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲宋俊明大隊長（背對）跟隊員們在午休時一起吃便當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲宋俊明大隊長帶著夥伴到麻豆協助農民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲宋俊明大隊長（右前一） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「看著這一群長年被遺忘忽視、默默在守護家鄉的巡守隊員們，逐步彎腰撿拾落果，協助柚農清理果園的身影，讓我們深深感動。」宋俊明隊長受訪時語氣堅定。他表示，從報導中得知麻豆柚農急需協助，巡守大隊便立即整隊前往，希望能為這片深愛的家鄉盡一份微薄之力。

巡守隊員們大多已不再年輕，但他們秉持著「回饋社會、守護鄉里」的初心，汗流浹背地穿梭在泥濘的果園中。他們不僅是災區的清道夫，更是心靈的撫慰者。這份「患難見真情」的舉動，無疑為受創的麻豆注入了一股暖流。

「這次的風災是上天給我們的考驗，但是我們大家團結起來重建家園，一定可以用最快的速度回到軌道上。」宋俊明隊長語帶期許。他深信，在眾志成城之下，台南能迅速從傷痛中復原。

面對滿目瘡痍的柚子園，巡守大隊的義舉不僅是實質的勞動付出，更是精神上的支持。他們用行動證明了「民力無窮」，也讓這場歷史性的傷痛中，閃耀出人性的光輝。

「希望今年的中秋，全國各地都能享用到台南聞名的麻豆文旦，讓大家看到台南強韌的城市力量。」這不僅是宋俊明隊長的願望，更是所有台南市民的心聲。在丹娜絲的洗禮過後，麻豆文旦的芬芳將承載著台南人堅韌不拔的精神，再次飄香全台。

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