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台南市府公佈丹娜絲風災補助標準　10日起至8月15日向區公所申請

▲丹娜絲颱風重創台南多區，台南市政府10日公佈災損補助與慰助標準，針對因災造成的死亡、重傷、房屋與車輛損毀等六大類災損提供補助。（圖／記者林東良翻攝）

▲丹娜絲颱風重創台南多區，台南市政府10日公佈災損補助與慰助標準，針對因災造成的死亡、重傷、房屋與車輛損毀等六大類災損提供補助。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多區，台南市政府10日公佈災損補助與慰助標準，針對因災造成的死亡、重傷、房屋與車輛損毀等六大類災損提供補助，自10日起至8月15日止，災民可備妥證明文件，向設籍地區的區公所提出申請，副秘書長尤天厚代表市長黃偉哲主持說明會，強調市府將秉持「從速從簡」原則，儘速協助民眾重建生活。

補助與慰助共分六大項，具體標準如下：死亡慰問金：每位死亡者發給慰問金20萬元。重傷補助：自付醫療費用逾10萬元者，補助10萬元。安遷救助金：住宅毀損不堪居住，設籍且實居者每人補助2萬元，每戶上限10萬元。淹水慰助金：住宅淹水高度達50公分以上者，每戶發放1萬5000元。建物修繕補助（限住宅使用）：屋頂、外牆損壞20～100平方公尺：合法建築補助1萬元、非合法建築補助5000元。損壞逾100平方公尺：合法建築補助2萬元、非合法建築補助1萬元。

車輛慰助金：汽車（含大型重機）補助1萬元；機車（含掛牌微型電動二輪車）補助2000元；依實際修理或減損金額補助。

台南市府說明，補助申請地點為災區所在之區公所，辦公時間皆可受理；如遇停班停課，亦有應變中心人員協助受理。另災民至戶政事務所補換領戶籍謄本、身分證等相關證件時，免收規費。

市府亦啟動「0706丹娜絲颱風災害捐款專戶」，捐款專款專用，定期公佈使用明細，盼匯聚社會善心力量，共助災民重建家園。
捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614（請註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」）

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