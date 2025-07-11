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風災光電板汙染水源「魚吃進毒」？　環境部：非列有害廢棄物

記者許力方／台北報導

丹娜絲颱風加上西南風的風雨重創南台灣，嘉義出現數百面水面型太陽能光電板被吹翻，在地人擔心水源被汙染、魚吃進毒，引發爭議。環境部發聲明澄清，風災損壞太陽能板「非列有害廢棄物」。

針對部分媒體將風災損壞太陽能板稱為「有害廢棄物」，甚至誤引環境部與產品標章相關制度，環境部聲明指出，太陽能模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，並未被列為有害廢棄物，環境部也未設立相關綠色標章，請外界勿混淆。

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

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▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

對於近期因風災損害之太陽能板，依據《廢棄物清理法》第28條規定，業者負有清理廢太陽能板責任，應儘速清除，並妥善處理，避免污染環境。經濟部已有管理機制，針對颱風、地震等天然災害復原狀況並有追蹤列管機制，並針對災損案場協助轉介業者依模組回收排出機制清運。

嘉義布袋及義竹有上百面太陽能光電板因颱風吹翻，破損翻覆，殘骸遍布水面上，外界擔心光電板被破壞會產生有害物質，網路更有流傳「颱風過後不要買中南部的養殖魚，因為魚可能會吃下破損光電板漏出的毒」說法，事實查核中心指出，現在絕大多數太陽能板均是矽晶太陽能板，使用須經安全、抗腐蝕檢測，產生毒性風險極低；即便太陽能板受損泡水，短期也不至於對生物造成危害。

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

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