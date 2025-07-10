丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

▲退將栗正傑。（圖／翻攝自Facebook／栗正傑）



記者杜冠霖／台北報導

颱風丹娜絲雖已遠離，但中南部地區大雨釀災未停。尤其彰化、台南、台東等地受到對流雲系影響，遭遇超狂雷雨襲擊，多處淹水致災。退役少將栗正傑日前評論丹娜絲風災，幸災樂禍地稱這是老天長眼，直接收掉總統賴清德的本命區，還讓國軍無法救災，天公伯來收你（賴清德）了。

栗正傑日前在親藍營節目大新聞大白話表示，還在搞大罷免，天公伯來收你了，這次颱風來了有很多巧妙的地方，跟過去有很多不同，過去災後國軍一定去救災，這次為什麼沒有？因為有漢光演習，天公伯長眼了，讓國軍無法去救災，就是針對大罷免來的。

栗正傑指出，這個颱風很巧，以前都是經過中央山脈，稱之為護國神山，到西部後風力都會減小，這次直接沿著台灣海峽南端上來，而且針對賴清德的本命區、直奔台南而去，將台南柚子一掃而空，這次國軍沒辦法救災，因為兵力都在搞漢光演習，雪上加霜。

栗正傑也提到，以前我不太相信抽籤，那種是運氣，如果抽到好籤當然很開心、不好的籤就警惕、更努力，這種心態就好，這國運籤每年都抽，抽好的就說很準、不好的就用出征的方式罵，連神明都罵，這些青鳥小心點，為非作歹，敬天敬地是出自一個人畏懼大自然的力量，連神明都罵一定有報應。

