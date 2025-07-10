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住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

▲▼住家除濕機疑因故障引發火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼住家除濕機疑因故障引發火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣瑞穗鄉一住家發生火警，經消防單位初步研判，疑似因家中長時間使用的除濕機發生電器故障，引發火勢。火警發生當時，屋主與家人雖然及時逃出，但仍有輕微嗆傷與擦挫傷，所幸未釀成更大傷亡。

火災發生後由轄區分隊迅速趕抵現場撲滅火勢，成功避免火勢擴大延燒。不過經調查發現，屋主使用的除濕機已服役多年，且平時未定期檢查保養，也未留意運轉時周圍是否有易燃物堆放，種種疏忽恐為火警主因。

▲▼住家除濕機疑因故障引發火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
花蓮縣消防局富源分隊提醒，夏季潮濕炎熱，民眾頻繁使用除濕機、冷氣與風扇等電器設備，但長時間使用老舊電器或忽略維護保養，皆可能造成電線過熱、短路等情形，進而引發火災。

▲▼住家除濕機疑因故障引發火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼消防局宣導並提醒除濕機使用應注意事項。

消防局特別提醒幾點使用電器安全注意事項，請民眾務必謹記：
1.定期檢查與清潔電器：使用多年之電器應定期由專業人員檢查內部線路是否老化，並保持機體及出風口潔淨。
2.勿長時間無人使用運轉電器：外出或就寢前應關閉不必要電器，降低意外發生風險。
3.避免與易燃物接近：電器四周切勿堆放衣物、紙張等易燃物品，以防意外起火。
4.使用通過認證的產品：選購具有合格標章（如BSMI）的電器產品，並避免購買來路不明商品。
5.插座勿過載：切勿多種電器同時插在同一插座，應使用具有過載保護裝置的延長線。

▲▼住家除濕機疑因故障引發火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
花蓮縣消防局再次呼籲民眾，電器使用安全絕不可掉以輕心，老舊電器應適時汰換，並保持良好使用習慣，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，才能保障居家生命財產安全。如遇火災，立即撥打119通報，並在安全情況下迅速疏散避難。
 

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