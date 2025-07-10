鄭麗君留華府談判關稅　卓榮泰笑回：蠻加油的！

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

全球關注的美國總統川普對等關稅稅率，近日來陸續揭曉，但名單遲遲未見台灣。行政院今（10日）透露，副院長鄭麗君目前仍在美國華府，而台美雙方也肯認談判持續推進，正洽約下一輪的實體談判。對此，院長卓榮泰下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」，會前被問及此事時說，「蠻加油的」；隨後現身的秘書長龔明鑫則微笑比了一個讚。

川普本周起已陸續對公布對世界各國等關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國等14國發布關稅通知後，今再公布巴西50%、斯里蘭卡30%、阿爾及利亞30%、伊拉克30%、利比亞30%、汶萊25%、摩爾多瓦25%、菲律賓20%。目前巴西的50%為公布以來最高稅率。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時說，「我國政府還沒有收到相關的關稅通知函」，由副院長鄭麗君及經貿辦談判總代表、政委楊珍妮帶領的談判團隊，在7月8日跟美國談判團隊於華府進行實體會晤，針對談判的關鍵議題也有凝聚共識，也對談判後續發展交換意見，「雙方也肯認談判會持續推進，洽約下一輪的實體談判」。

李慧芝說，鄭麗君副院長還在華府，至於談判相關細節，這部分牽涉到雙方默契，有更多可以對外說明時，一定會適時跟外界說明。

▲行政院秘書長龔明鑫。（圖／記者陳家祥攝）