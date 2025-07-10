行政院6年投入270億　搶佔次世代通訊技術供應鏈

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國家科學及技術委員會今（10日）在院會中報告「次世代通訊科技發展方案」， 行政院長卓榮泰表示，本方案將在6年內挹注270億，目前正值全球6G及寬頻衛星通訊興起，台灣應把握契機，布局次世代通訊產業，讓我國次世代通訊產業具有國際決策影響力，成為民主陣營不可或缺的信賴夥伴。

國科會指出，我國在半導體、IC設計、通訊模組等領域具有深厚基礎，透過本方案，將聚焦在3大主軸策略推進：

促進關鍵應用服務落地



協助通訊技術與各行業應用整合，落實遠距醫療、智慧交通、海洋通訊等場域，推動通訊普及，縮減數位落差。

建構實驗網，加速技術研發與試煉

透過衛星地面設備實驗網、6G模擬網、測試驗證平台等建置，加速我國通訊產品商用化進程，並強化廠商研發能量。

強化產業生態系跨部門協作



結合國科會、數位部、經濟部、教育部、通傳會、國家太空中心等力量，協助業者切入服務商規格與國際標準，從通訊晶片、射頻模組、終端設備到系統整合，打造從研發到市場的完整鏈結。

國科會表示，全球衛星經濟規模預期將於2040年突破1兆美元，次世代通訊技術不僅是通訊產業的未來，更是促進國土安全、生活福祉與數位轉型的基石。我國應持續推動與美、日、歐等民主國家的技術合作與標準對接，打造可信任、去風險的民主供應鏈，強化在非紅色供應鏈扮演關鍵角色。

卓榮泰指出，本方案將在6年內挹注270億，透過「促進關鍵應用服務落地」、「建構實驗網、加速技術研發與試煉」，以及「強化產業生態系跨部門協作」3大推動策略，搭配第3期「國家太空科技發展長程計畫修訂版」，透過公私協力模式，打造以科技驅動產業創新的自主發展架構，深化國際合作，加強我國在全球供應鏈關鍵地位，使我國次世代通訊產業具有國際決策影響力，讓台灣成為民主陣營不可或缺的信賴夥伴。

卓榮泰請相關部會在技術發展、國際合作、法規完善及人才培育等面向，共同落實方案推動，並請國科會持續擔任跨部會整合角色，落實跨部會協作機制，定期滾動檢討推動成效。