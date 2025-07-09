預算遭刪影響風災應變　行政院：整合現有資源協助農民

▲行政院長卓榮泰至丹娜絲颱風中央災害應變中心，與6縣市視訊了解當地情況。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風重創台灣，彰化、雲林、嘉義、台南等地區農作物及農業設施嚴重受損。行政院發言人李慧芝今（9日）表示，台灣長年受到颱風、水患威脅，去年總預算中就有編列「農業發展—補助農業特別收入基金—獎補助費—對特種基金之補助」項目，用於因應天災補助，但遭在野黨刪減9000萬，影響今年災損補助的應變能力。李慧芝強調，行政院會整合現有資源，優先保障農民權益，全力協助農民度過難關。

李慧芝表示，在丹娜絲颱風的海上、陸上警報發布當日，行政院長卓榮泰就已前往雲林及彰化視察防災水利設施改善及整治計畫與工程，並向同行的雲林縣長張麗善以及彰化縣長王惠美說明，由於颱風將至，請地方政府要做好防災準備，中央災害應變中心也會在地方政府需要時支援調度。

李慧芝表示，在7日海上颱風警報解除後，總統賴清德與行政院長卓榮泰也旋即在昨日前往嘉南勘災，瞭解第一線損害情況。

李慧芝指出，台灣位處亞熱帶海島型氣候區，長期受到颱風及水患威脅，農業經常面臨重大損失。為了保障農民權益，去年中央政府總預算中就編列「農業發展—補助農業特別收入基金—獎補助費—對特種基金之補助」項目，用於因應天災補助，但遭在野黨刪減9000萬，導致今年度農業天災救助基金補助經費縮減，影響災損補助的應變能力。

李慧芝表示，政府仍會全力以赴，給予農民最大的支持，賴清德總統與卓榮泰院長在8日勘災期間已承諾，後續農損救助將秉持「認定從優、程序從簡、補助從速」的原則辦理。

李慧芝轉述，總統及院長非常關心各縣市災後復原及災損情形，行政院會整合現有資源，優先保障農民權益，全力協助農民度過難關。

