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長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明還原真相

▲▼ 7人到新竹縣五峰鄉上坪溪進行泛舟活動，其中1人被捲入暗流身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲廖姓醫師泛舟時不慎被捲入暗流，尋獲時已經身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者郭世賢、莊智勝／基隆-新竹報導

基隆長庚醫院大腸直腸外科專科廖姓醫師(38歲)6月29日前往新竹縣五峰鄉上坪溪水域泛舟，未料期間不慎翻舟，廖男因身穿救生衣，嘗試與舟分離自救，但卻被捲入暗流中消失，最終尋獲時不幸溺斃。事件登上媒體版面後，招來酸民稱廖男是「自找的」，令家屬無法接受，發出聲明澄清，強調該處並非違法水域，呼籲媒體與社會大眾停止指責、還原真相。

據了解，廖男當天一行共有7人，一同前往新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟，並自五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里，廖男乘坐第6艘出發，未料行經急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但均未成功。由於身穿救生衣，他選擇與船分離嘗試自救，未料被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入，身影當場消失，最終警消於距事故地點約200公尺的下游淺灘處尋獲廖男，但已經不幸溺斃。

由於當時部分新聞報導稱該處為「違法水域」、「禁止划船」等，引來酸民稱廖男是「自找的」。對此家屬發出聲明連署，表示此說法不僅偏離事實，更對逝者及水域活動造成嚴重污名化，呼籲媒體與社會大眾停止不實的指責，共同為台灣的水域安全推廣與管理，回歸正途。

家屬指出，當天廖男與6位友人下水地點並非違法區域，指責這群舟友「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，令家屬親友們深感悲痛與不解，「廖醫師是一位仁心仁術的醫者，在親友眼中是善良慷慨的好人，卻在意外離世後，還需背負如此不實的污名。我們鄭重要求所有以錯誤字眼報導此事件的媒體，應立即澄清並修正錯誤，還原真相。」

家屬強調，當天的舟友都是受過專業訓練的熟手，並非追求刺激、不諳水性的魯莽之舉。任何運動都存在風險，即便是有救生員看守的游泳池，也曾傳出溺斃意外。草率指責受害者「自找活該」的言論，不僅是對當事者的二度傷害，更是對親水運動、以及台灣邁向真正「海洋國家」願景的沉重打擊。

家屬指出，廖醫師生前曾表示，他熱愛激流獨木舟，因為這讓他能與朋友相聚，並享受漂流自由的美好，「我們深信，若這次意外不幸成為政府再次封鎖水域、讓父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非廖醫師所樂見。」因此盼能停止污名化水域活動，共同努力推動正確的水域知識與安全教育，讓台灣親水文化得以健康發展。

▼家屬強調，廖男發生意外的鬼澤古道距離禁止水域(上下圖)甚遠。（圖／翻攝家屬聲明）

▲▼基隆長庚醫師前往新竹泛舟不幸溺斃，家屬發聲明澄清。（圖／翻攝家屬聲明）

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