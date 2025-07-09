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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭正鈐欠逾千萬開庭要求不准旁聽　綠酸雙標：哪來的臉？

▲▼ 鄭正鈐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者黃宥寧攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款新台幣1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。而鄭正鈐上訴，法院日前開庭審理時，鄭正鈐否認欠債，並反控鐘家蔆牽涉虛擬貨幣吸金案；而鄭的律師王耀星要求「不公開審理」，審判長當場質疑：「不是要法庭直播嗎？」對此，民進黨今（9日）批評，鄭正鈐支持法庭直播，自己欠錢被告卻又要求「不公開審理」，到底哪來的臉？

台中「名媛」鐘家蔆日前控訴與藍委鄭正鈐欠錢不還，求償1700萬元。新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。而鄭正鈐上訴，法院日前開庭審理時，鄭正鈐否認欠債，並反控鐘家蔆牽涉虛擬貨幣吸金案的背景，質疑其信用；而鄭的律師王耀星隨後提出「不公開審理」的請求，但審判長當場質疑道：「難道不是要法庭直播嗎？」

民進黨表示，就在上個月底（6/27），才在立法院修改《法院組織法》時投下贊成票、支持法庭直播的國民黨新竹市立委鄭正鈐，昨天卻在自己的官司中，要求法院「不公開審理」，自己打臉自己，到底是怎麼回事？

對於事情經過，民進黨說明，鄭正鈐選舉時跟人借錢週轉，一借就是1,500萬元，事後還不出錢，還強辯說「雙方對於往來關係財務上認知不同」。結果當然是被一狀告到法院，地方法院判決鄭正鈐必須全數還錢，鄭正鈐不服，上訴到高等法院，正在審理中。沒想到高等法院開庭時，鄭正鈐竟然透過律師要求法院「不公開審理」、「不開放旁聽」，當場遭到審判長打臉，質疑：「不是要法庭直播嗎？」

民進黨指出，想問問雙標無極限的鄭正鈐：民眾黨強推的法庭直播，嚴重缺乏配套，不但會侵犯被害人隱私，更可能讓影音遭到惡意扭曲剪輯、降低司法公信力，因此律師公會、法官協會、檢察官協會、台灣法學會、民間司改會等數十個法界專業團體紛紛出聲反對，但鄭正鈐還是投下贊成票了。請問鄭正鈐，你贊成的理由，到底是什麼？為什麼遇到自己的官司時，又雙標打臉自己？

民進黨批評，還有，鄭正鈐身為民意代表，個人卻醜聞纏身，從欠錢不還、性騷擾爭議、與黑道牽扯不清，到疑似收受中國資金並洩露政府資料，這樣的立委，真的適任嗎？真的夠格代表高水準、高科技的新竹市民嗎？

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