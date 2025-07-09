新竹虐童惡教練棄保潛逃！　2友送機「兄弟保重」遭竹檢起訴

▲3人抵達桃園機場第二航廈前，並下車交談。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北市某健身工作室負責人葉展皓、葉姓、鍾姓教練涉嫌凌虐一對小姊弟（6歲、3歲），全案因3歲弟弟睪丸發黑、血流不止送醫才曝光。葉展皓、葉姓教練分別以300萬、100萬金額交保，但葉展皓開庭無故未到，事後才被發現已經出境，法院緊急發布通緝。竹檢調查，葉展皓的前員工王男、以及前女友楊女2人協助其逃亡，並到桃園機場送機，今(9日)偵結後依法對2人提起公訴。

起訴書指出，葉展皓因虐童案於113年遭起訴，並於114年2月5日移請新竹地院審理，同日經法官裁定300萬交保，並限制住居，命其每日上午10時、下午6時至派出所報到。

而王男、楊女明知葉涉嫌嚴重虐童案，交保後遭限制住居、不得擅自離境，且曾多次陪葉到派出所報到，對其情況極為清楚，但2人仍協助葉共謀逃亡行動，於114年3月28日凌晨3時許，先由葉駕駛車輛前往楊女住處接楊與行李，隨後再回其住處取個人行李，並驅車前往王男位於新竹市的住處，後改由王男駕車，3人於當天清晨6時18分抵達桃園機場第二航廈。

▼葉男及楊女提著行李到機場櫃台報到，並以自動通關方式出境。（圖／記者楊永盛翻攝）

抵達機場後，王、楊各自搬運行李下車，並目送葉展皓出境，王更對葉說「兄弟保重」、「再見」等語，顯見知悉、並默許葉逃亡；而葉隨後與楊女一同前往櫃台辦理報到，分別於上午7時53分及7時56分 完成通關，並於8時57分一同登機離境。後楊女於114年4月5日自泰國曼谷返台，清晨6時43分通關入境，並由王男前往機場接機、載其返家，然葉展皓並未隨同返台，嗣因葉未於114年3月28日如期出庭，經法院拘提未獲，始知上情，並於同年4月1日發布通緝。

檢方調查，當天葉男所駕駛的小客車原登記在葉的名下，但王男見葉已經成功出國逃逸，為免遭葉拖累，在未經葉同意下偽造其簽名，將該車過戶到自己名下，涉犯偽造私文書、使公務員登載不實公文書等罪；且王、楊2人涉嫌使人隱蔽罪嫌，今(9日)竹檢偵結，依法將2人提起公訴。檢方呼籲，葉展皓潛逃出境，公然挑戰司法權威，呼籲葉嫌應即返國，面對司法審判。

▼當天駕駛逃亡的車輛，原本登記在葉男名下，後由王男以偽造文書方式轉移登記到自己名下。（圖／記者楊永盛翻攝）





▼楊女返國後王男還到機場接機。（圖／記者楊永盛翻攝）