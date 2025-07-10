ㄅㄆㄇ猴園慘淪掩埋場！2.4萬坪堆10樓高　海撈2500萬12人被起訴

▲新竹寶山鄉山坡地變非法掩埋場，竹檢偵結起訴12人。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹寶山鄉驚爆大規模非法棄置營建廢棄物案件！檢調查出，羅姓男子長期提供山坡地土地回填傾倒廢棄物，聯合運輸業者、建築負責人等12人組成非法處理鏈，光是非法所得就高達2,542萬元。台灣新竹地方檢察署偵結後，依《水土保持法》與《廢棄物清理法》將12人提起公訴，並對主嫌羅男求處有期徒刑2年6月，並沒收犯罪所得與運輸工具，示警社會。

根據檢方說明，本案由國土專組檢察官翁旭輝指揮調查局新北市調查處、新竹縣環保局與竹東分局聯合偵辦，源起於一件非法傾倒檢舉。經多月蒐證，揭露出涵蓋司機、負責人、土地提供人等共12名被告，組織性地在寶山鄉雞油凸段多筆山坡地上，傾倒來自桃園、新北等地的營建廢棄物，再利用挖土機回填掩蓋。

檢方查出，本案偷倒地點位於寶山鄉山坡地，為知名的「ㄅㄆㄇ猴園」舊址，遭不法業者利用長達一年以上，非法堆置大量營建廢棄物。現場總面積約79,042平方公尺（約2萬3,910坪），堆置高度約10層樓，規模驚人，嚴重破壞地貌，對山坡地穩定性與環境生態造成重大威脅。羅男身為土地共有人與管理人，未依規定擬具水土保持計畫，也未申請合法廢棄物處理資格，竟長期與他人合謀提供場地，安排曳引車車隊將廢棄物由北部載運至寶山傾倒，每車收取處理費新台幣3,000至9,000元不等，一年多來非法獲利超過2,500萬。甚至還僱請無辜挖土機司機協助整地，企圖隱匿違法行為。

12名被告中，包括羅男聘用的司機吳男、新北祐Ｏ實業公司與福Ｏ公司負責人與司機、運輸公司老闆及旗下多名司機皆涉案，分別依違反水土保持法與廢清法提起公訴。

新竹地檢署強調，本案為近年罕見的大規模非法棄置案，不僅破壞脆弱的山坡地生態，更危及民眾健康與公共安全。檢方將持續追查源頭，嚴懲非法業者，並呼籲相關產業從業人員勿以身試法，守護國土、杜絕違法清運人人有責。