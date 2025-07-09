貓羅溪水位升高居民憂溢堤「失眠兩天」　南投縣議員籲三河分署清淤

▲連日豪雨，貓羅溪水位升高，河堤外駕訓班停車場被淹沒。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

低壓和西南風擾動引發連日豪雨，導致南投市貓羅溪水位升高、靠近兩岸的河灘地都被淹沒；縣議員簡千翔表示，今天午後雨勢不斷，溪流沿線居民也忐忑不安，擔心萬一溪水溢出、後果將相當嚴重，直呼：「已失眠二天了！」

簡千翔下午到軍功橋頭，了解溪畔抽水站運作的狀況，也目睹貓羅溪水的滾滾洪流，浮木、樹欉和垃圾隨波而下；他指出每年雨季都是貓羅溪沿線居民的噩夢之始，因為溪水含沙量高、水流緩漫，導致淤積嚴重、河床年年增高床，若豪雨不停恐將溢流至堤防外，強調「只有清淤，才能避免水患」。

▲▼貓羅溪水位升高，兩邊河灘地都被淹沒。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔說，他和縣議員張秀枝先前在定期會總質詢中疾呼，要求主管貓羅溪的水利署第三河川分署，在汛期來臨前加緊清淤、把河床挖深，既能有效防止水患，也能讓沿線的區域排水能順利排入溪中。

簡千翔指出，縣府一再強調已斥資二億元、準備興建「外轆排水系統」，但卻緩不濟急，有如一個瀕臨餓死的人，你卻告訴他，「沒關係，年底要辦流水席招待遊民」，也請求縣府轉達第三河川分署加強清淤的訴求。