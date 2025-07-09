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嘉義仍有逾3.6萬戶停電！翁章梁：明天開始陸續復電

▲▼嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

▲嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

記者柯振中／綜合報導

中度颱風丹娜絲侵襲嘉義地區，帶來前所未見的大規模停電災情，造成數百支電桿倒塌。台電嘉義區處第一時間啟動緊急應變機制，動員全公司資源展開搶修，截至9日下午6時，已恢復逾20萬戶供電，復電率達85％，尚有逾3萬6千戶持續搶修中。嘉義縣長翁章梁對此表示，10日開始會逐步復電。

台電嘉義區處表示，此次災損範圍廣泛，電桿倒斷數量高達數百支，搶修難度極高。每根倒塌電桿需使用挖掘機鏟起基座，再以吊臂車進行吊掛與固定。現場更有倒樹、招牌碎落等障礙物阻礙施工，須先排除障礙才能展開搶修作業。

▲▼嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

▲嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

台電嘉義區處說，在地方政府與各區公所積極協助下，障礙物清除效率提升，讓工程進度加快。台電總公司與地方民代亦全力支援，其中立委蔡易餘服務處協調10具挖掘機到場支援，成為搶修行動重要助力。

台電嘉義區處提到，此次災後搶修行動規模空前，除了嘉義區處全面動員，來自全台各區處的工程人員與承包商也組成特級支援隊伍，投入超過千人次。在風雨與高壓環境下堅守崗位，不少民眾自發送上餐食與飲料，給予前線人員最大的鼓勵與溫暖。

▼嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

▲▼嘉義至今仍有3.6萬戶停電。（圖／台電）

台電嘉義區處提及，感謝各界協助與鄉親體諒，搶修團隊將持續奮戰到最後一戶恢復供電為止。根據《中央社》報導，翁章梁表示，由於布袋新塭地區3座電塔倒塌，台電打算先使用電桿取代，9日晚間完成初步作業以後，再將電拉到家戶，預計10日上午9點開始，會陸續復電。

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