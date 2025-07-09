LIVE／豪雨彈炸全台！氣象署今年首啟動「加強作業」最新說明

記者閔文昱／台北報導

受低壓帶與西南風影響，全台近日持續出現劇烈降雨，中央氣象署今（9）日下午5時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，這也是今年首度啟動此機制。氣象署指出，目前台灣位於大低壓帶中，加上西南風導入水氣，今晚至明日（10日）為降雨最劇烈時段，南部地區甚至有出現「大豪雨」等級的可能。《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

氣象署表示，今日清晨起苗栗以南已有短延時豪雨出現，桃園、新竹、馬祖等地也出現大雨。根據各國數值模式預測，降雨熱區今晚至明日將集中在中南部及東南部山區，北部與東部亦不排除有短時強降雨與局部大雨發生。氣象署提醒，適逢大潮時段，沿海與低窪地區需嚴防積淹水及溪水暴漲，並預計每3小時更新降雨預測資料供各界參考。

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▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

因應氣候不穩與防災需求，多地政府陸續宣布停班停課措施。高雄市政府表示，明日桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙等5區將停止上班上課；屏東縣政府則宣布霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州等9原鄉同步停班課，預估部分地區累計雨量恐達400毫米。

台南市政府也宣布，基於強降雨風險與部分區域仍受先前颱風影響、電力未全面恢復，新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等12區，明（10日）全面停班停課。各縣市呼籲民眾提高警覺，儘量避免非必要外出，並隨時關注最新氣象與災防資訊。

氣象署預估，周五水氣略為減少，但台灣仍處於低壓帶，西部、東南部仍有局部降雨機會；周末起太平洋高壓增強，天氣可望回穩，但下周初水氣恐再度增多，降雨型態可能反覆，建議民眾持續留意氣象署後續發布的最新預報。