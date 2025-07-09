全台進入劇烈降雨期！「大豪雨等級」2天猛炸這地區　周末天氣曝

記者閔文昱／台北報導

受低壓帶與西南風影響，全台近日持續出現劇烈降雨，中央氣象署今（9）日下午5時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，這也是今年首度啟動此機制。氣象署提醒，受到低壓帶和西南風影響，今晚至明（10）日全台及澎金馬天氣不穩定，苗栗以南地區、台東山區易有大雨或豪雨，尤其南部地區降雨持續，需嚴防「大豪雨」等級強降雨。

▲劇烈豪雨炸南台，氣象署今年首度啟動「加強作業」。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天受到低壓帶及西南風影響，主要降雨是在西半部及台東地區，雨勢相當明顯，且持續時間較長，其中最大時雨量是台南市七股區七股研究中心的99.5毫米，最大3小時雨量是南投縣水里鄉水里的189毫米，達短延時大豪雨等級。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，明天低壓帶及西南風持續影響，各地降雨機率偏高，易出現短延時強降雨，台灣中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區會有豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區及澎、金、馬有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎、金、馬及午後北部地區及東北部、東部山區有局部大雨發生的機率。

到了周五（11日）低壓帶影響，水氣稍減，但西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預估，周六至周日（12~13日）太平洋高壓增強，水氣減少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨；下周一至下周三（14~16日）水氣又再增多，中南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。